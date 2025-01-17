Yönetmen İhsan Taş memleketi Batman’ın ruhunu sinemaya taşıyor

Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul’da, Parayı Bulduk ve Filme Gel isimli sinema filmlerini hayata geçiren İhsan Taş, 2024 yılının en çok ses getiren yapımlarından biri olan ve oyuncu kadrosunda; Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatağan, Ali İpin, Elif Kaya ve Hüseyin Elmalıpınar başta olmak üzere bir çok başarılı isimlerin yer aldığı son filmi “Dedemin Gözyaşları” ile gişede fırtına gibi eserek, milyon dolarlık Hollywood filmlerini dahi geride bırakıp, gişenin zirvesine yerleşerek, tam yirmi hafta sonra, hafta sonu listesinin zirvesine yerleşen ilk yerli yapım olmayı başarmış ve sinemaseverlerden de tam not almıştı.

Sanat kariyerine 5 sinema filmi, 30 bölüm Tv programı, 7 reklam filmi ve kamu spotları olmak üzere bir çok başarılı yapımı sığdıran ve bir çok sosyal sorumluluk projelerine imza atan ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, Yerel kültürü, doğal güzellikleri ve Batman’ın derin tarihini sinema perdesine taşıyacak olan bu özel projenin kendisi için hayatının en anlamlı işlerinden biri olacağını belirtti.

İhsan Taş “Memleketim Batman benim için her zaman çok özel bir yer olmuştur. Bu filmi çekmek, bir anlamda köklerime bir vefa borcumu ödemek demek. Hem Batman’ın güzelliklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak, hem de yerel halkın desteğiyle yıllarca keyifle izlenebilecek muhteşem bir proje kazandırmak istiyorum.” diyerek sözlerini şöyle dile getirdi. “Sinema, sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir köprü. Bu filmle Batman’ın ruhunu, kültürünü ve insanlarının sıcaklığını tüm dünyaya anlatmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Filmin detayları hakkında henüz fazla bilgi verilmese de, Taş’ın bu projesinin hem görsel hem de içerik olarak bir başyapıt olması bekleniyor. Çekim sürecinde Batman halkının da aktif olarak katılım sağlayacağı belirtilirken, yerel sanatçılara ve hikâyelere de yer verileceği vurgulanıyor.