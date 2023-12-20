Yönetim Kurulunda Kadın Derneği “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”ni gerçekleştirdi

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” kadının gücünü vurgulamak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla, cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında göstermeyi, artırmayı ve desteklemeyi amaç olarak gören akademisyenler, sivil toplum liderleri, fikir öncüleri ve etkili liderlerin katılımıyla Gazeteci – Yazar Özlem Gürses ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası’nın sunumuyla 19 Aralık 2023 tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Cumhuriyetimizin 100. yılı vurgusuyla “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”nin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; “Gelecek, kesinlikle kadının gücüyle aydınlanacaktır. El ele, kol kola ve özellikle Yönetim Kurulunda Kadın Derneğimizin de bu yöndeki adımlarını da bir nevi kutsal bir yere taşıyarak ‘varız, buradayız ve hazırız’ diyoruz. Hep birlikte olacağız ve hep birlikte ileriye doğru koşacağız.” diyerek desteklerini ve takdirini paylaştı.

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin; “Çeşitliliği ve eşitliği benimsemiş bir toplumsal kültürü oluşturmanın yollarını ve iyi örneklerini konuşmak için Cumhuriyetimizin 100. yılından daha anlamlı bir zaman olamazdı. Zirvemizin hedeflediği toplumsal değişime inanarak, kapsayıcı politikalar yapan ve uygulayan kurumlarla ve liderlerle ülkemizde hedeflediğimiz dönüşümü gerçekleştirebilir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına hazır olabiliriz.” dedi.

Hande Yaşargil: “Varız. Buradayız. Hazırız, Ve En Güzeli Beraberiz”

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil; Gelecek için Kadın Gücü Zirvesi’nin coşkulu kapanış konuşmasını gerçekleştirdi:

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlarken ve ikinci yüzyılımıza hızla ilerlerken, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” inanıyorum ki burada yarattığımız bu güç bir programın çok ötesinde bir etki yaratıyor, bu güçlü zincir ve bakış açısı büyüyor, birbirimize verdiğimize destek ile biz toplumda daha çok yönetici ve lider role talip olacağız, aday olacağız. Bu destekle o rollere güvenle geleceğiz ve aldığımız yetki ile ülkemizi daha eşit daha vicdanlı ve daha sürdürebilir bir seviyeye taşıyacağız. Sizi bizim sloganımızla selamlayarak bu zirveyi kapatmak istiyorum. Biz hepimiz; ‘varız hazırız buradayız ve en güzeli beraberiz’. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.”

Cumhuriyet’in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet’in 100. Yılı için düzenlenen "Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” salonlarını davetliler, yoğun ilgi ile doldurdular. Günün en özel anlarından biri; tüm davetlilerin, Norm Ender ve Atatürkçü Sesler Korosu eşliğinde Parla Cumhuriyet’in 100. Marşı'nı coşku dolu bir atmosferde seslendirdikleri ve Cumhuriyet’in 100. yılını kutladıkları an oldu.

yıl kutlamasının ardından; “Cumhuriyet'in Kazanımları, Bugünün ve Geleceğin Perspektifinden Kadın Meselesi” oturumunda; yönetimde kadın ve eşitlik konularına dikkat çeken Araştırmacı-Yazar Bekir Ağırdır; “Hem aklın hem yüreğin bir arada çalıştığı yeni bir yönetim modeline ihtiyacı vurgulayarak toplumsal dönüşüme ve barışa ihtiyacımız var. Bu güç ve şefkat ile yeni yönetim modeli gerçekleşecek.” dedi. MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Soysal’ın Yönetimde Kadın Olmak: Uzun İnce Bir Yol” oturumunda kadınların yönetimde kadın olmanın zorluklarını paylaştı.

Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”nin konuşmacıları arasında; Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman

Boztosun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Öğretim Üyesi Leyla Keser Berber ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu LL.M, Unlearn Academy Kurucu Üyesi Dr. Ecmel Ayral, Because Impacts Kurucu Ortak ve CEO’su, Portekiz Eski Kültür Bakanı Graça Fonseca, İş Girişim Sermayesi, Akmerkez GMYO, Fark Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı, Senarist ve Yönetici Melis Civelek, Yönetmen Hakan Kırvavaç (Ketche), Gold Yapım Kurucusu ve Sahibi Faruk Turgut, The Female Capitalist Sahibi ve Kurucusu Christine Brown-Quinn gibi birçok değerli isim yer aldı.

Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı?

Üç farklı salonda, 47 konuşmacı ile gerçekleşen Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”nin heyecan dolu anlarından biri; Forbes Türkiye Medya Grup Başkanı ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Eş Başkanı Burçak Güven moderatörlüğünde gerçekleşen Aclan Acar Stratejik Danışmanlık Kurucusu Aclan Acar, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi Dekanı, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, YKKD Yönetim Kurulu Başkanı, Mentor Danışmanlık Kurucu Ortak, INSEAD Business School Koçluk Lideri Hande Yaşargil’in katılımıyla "Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı?" sorusuna cevap aradıkları münazara oturumu oldu. Oturum başladığında anket ile katılımcılara soruldu: Yönetimde Daha Çok Kadın: Kotalı mı? Kotasız mı? Oturum sonunda yapılan oylamada; 249 evet oyu ile “kota” kazandı.

Geleceğe katkı sağlayacak çeşitlilik ve kapsayıcılıkta iyi uygulamalar; Pluxee, Türk Tuborg, Borusan Holding, HSBC Türkiye, QNB Finansbank ve IC Holding destekleriyle; Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, Türk Tuborg A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası moderatörülüğünde Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin moderatörlüğünde Yazar - Sürdürülebilirlik Üreticisi Hale Acun Aydın, Mumo Kurucu Ortağı Işınsu Kaya, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası moderatörülüğünde QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası moderatörülüğünde IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Başkanı Esra Üzel Yüncüler’in katkılarıyla gerçekleşti.

Türk Tuborg CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol; kadınların yükselmesi konusunun hayattaki en önemli meselelerinden biri olduğunu belirterek bu meseleye baş koyan ve karar verme mercilerinde yer alan tüm yöneticilerin, sahip oldukları bu farkındalık ve bilinçle kendi şirketlerinde neler yapabilecekleri hakkında örnekler vererek, Türk Tuborg'da kadın çalışan sayısının önemli oranda yükselmesini sağlayan başarılı projelerini sundu.

HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin; “BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında öne çıkan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” HSBC’nin de hem global hem de yerel ajandasında ana gündem konularına dikkat çekerek; “Çalışanlarımıza eşit, şeffaf, adil ve esnek bir çalışma kültürü ve ortamı sağlamak için hayata geçirdiğimiz birçok uygulamamız bulunuyor. Çalışanlarımızın iş ve yaşam dengelerini sağlıklı kurabilmeleri için uzaktan çalışma modelleri, kariyer molası, zihinsel yükü hafifletmeye odaklandığımız Kişisel İhtiyaç Merkezi uygulamalarımız bu alandaki çalışmalarımızın yansımaları. Değişen sosyo-ekonomik ihtiyaçları da takip ederek bu uygulamalarımızı güncellemeyi ve geliştirmeyi sürdürüyoruz. YKKD’nin bugün düzenlediği zirvede 3 farklı kariyerden kadınların yaşadığı zorluk ve deneyimleri; güçlü, etki alanı yüksek ve değişim yaratabilecek dinleyicilerle buluşturduk. Paylaştığımız bu ilham verici yolculukların, farklı ekosistemlerde kadın istihdamını artıcı uygulamaların önünü açacağına inanıyoruz.” dedi.

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdürü Yardımcısı Cenk Akıncılar, Yayımladıkları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi ile öncelikle dile yerleşen eril söylem ve cinsiyete yönelik bilinçsiz önyargıları çalışma hayatında ortadan kaldırmak, kadınların ve erkeklerin çalışma hayatında daha eşit koşullarda yer almasını ve güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. “QNB Finansbank olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ilerletilmesi için net hedefler koymak, toplumumuzda ve çalışma dünyamızda kadın-erkek eşitliğine önemli katkılarda bulunacağına inandığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni yayımladık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliliğine duyarlı uygulamalar için kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi. “2021 yılında Birleşmiş Milletlerin belirlediği Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye yönelik taahhütlerimizi ortaya koyduk. Son olarak da cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) yerimizi aldık. QNB Finansbank olarak cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak, 5 taahhüdümüz ile hedefimizi “Daha Eşit Bir Dünya” olarak belirledik” dedi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen; "İbrahim Çeçen'in gençlik yıllarında eğitim konusunda yaşamış olduğu deneyimlerden yola çıkarak 2004’te kurulan vakfımız, özellikle çocuk ve gençlerimizin eğitim hayatına dokunuyor. Şimdiye kadar 16 binden fazla öğrenciyi burs ile destekledik. Bu desteğimiz, gençlerimizin hayatlarına değer katıyor, onlara yeni kapılar açıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'yle de bölgeye bilim, kültür-sanat ve spor alanlarında destekte bulunuyoruz.

EkoDoku ile iş birliği modelimiz ise vakfımızın ve EkoDoku'nun ortak değerlerinden doğdu. EkoDoku'nun sürdürülebilirlik ve etik üretim konusundaki çalışmaları, vakfımızın eğitim ve kültürel mirasın korunması hedefleriyle tam örtüşüyor. Bu iş birliği, özellikle deprem bölgesindeki gençler ve kadınların hayatlarında, yeniden yaşamlarını inşa edebileceklerine dair ekonomik, sosyal ve psikolojik iyilik halleriyle ilgili somut değişimler yaratıyor ve her iki kurumun etki alanını genişletiyor. dedi.

Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi Sponsor destekleriyle, gelecek yüzyıla vurgu yapan konu başlıklarıyla, yönetim kurulunda kadın sayısını artırmaya yönelik vizyon ile sürdürülebilir bir değişim yaratma hedefiyle sona erdi.

Zirve Sponsorları; Platin Sponsor Pluexee, Gold Sponsor BEYMEN, Gold Sponsor Borusan Holding ve Borusan Cat, Gold Sponsor HSBC Türkiye, Gold Sponsor IC Holding, Gold Sponsor QNB Finansbank ve Gold Sponsor Türk Tuborg, Gümüş Sponsor Acino, Gümüş Sponsor Centrum, Gümüş Sponsor ETi, Gümüş Sponsor LC Waikiki, Gümüş Sponsor Legrand, Gümüş Sponsor Multinet Up, Gümüş Sponsor Otacı, Gümüş Sponsor Otokoç Otomotiv, Gümüş Sponsor Teknosa, Gümüş Sponsor UNO, Gümüş Sponsor Yıldız Holding, Gümüş Sponsor Yıldızlar Yatırım Holding ve Sürdürülebilirlik Sponsoru Macrocenter, Medya Sponsoru Campaign Türkiye ve Medya Sponsoru Karnaval, Destek Sponsor Psylabs.