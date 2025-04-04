Yılmaz Vural'dan mezarlık itirafı!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Teknik Direktör Yılmaz Vural oldu. Vural, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE TAKILMIŞIZ SANKİ BAŞKA TAKIM YOK. İŞLER ÇOK ÇİRKİNLEŞMEYE BAŞLADI

"Dünyanın en güvenilir ligi İngiltere’de oynanıyor. 4.5 milyara yakın insan bu ligi satın alıyor. Bizim ligimizi kardeş Azerbaycan bile almıyor seyretmek için. Bilmiyorum yöneten arkadaşlarım hiç kendilerini sormuyorlar mı? 'biz niye bunlar gibi yapamıyoruz? Eksik ne?' Hata yapmaya sürekli devam ediyorlar. Ve çok çirkinleştirmeye başladılar işi. Ekonomisi ile tavrıyla ilişkileri ile o kadar kötü bir duruma getirdiler ki bu çıkışı olmayan bir yol. Kapatsan daha iyi hale geldi neredeyse. Çünkü çok tehlikeli bir boyuta geldi."

FUTBOL TEHLİKELİ BİR HALE GELMEYE BAŞLADI

Yılmaz Vural sözlerine şöyle devam etti: "Önemli bir sosyal olayı yönetirken bunun önemini bilmeden veya bilerek ama mahsustan mı yapılıyor diye insanın aklına geliyor. İnsan bu kadar düşüncesiz olamaz yani. Bizim mesela yarıştılarımız İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya bunlarla yarışıyoruz. Bu adamların yaptığını yapın ya. Bu kadar kafayı yormaya gerek yok ki. Stadyumlar halkın her çeşidini olduğu bir olay. Artık siyasal boyut kazanmaya başladı. İşte tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Yöneten arkadaşlardan ricam Allah aşkına düşünün biraz ya yapmayın kötü gidiyor. 50 yıldır futbolun içindeyim. Ve ben Türk futbolunu kimin yönettiğini bilmiyorum. Siyaset mi, federasyon mu, kulüpler mi? Ama biriniz karar verin ben yapacağım deyin diğerleri kalsın kenarda. Ona saygımız var. Ama üçünüz birden olmaz. Sizi kimin yönettiğini bilmediğiniz yerde sorun olur."



LİGİN İSMİ TÜRKİYE LİGİ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Yılmaz Vural sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye dedikleri ligde 11 tane yabancı oynuyor. Hepsi yabancı oynayabilir müsadesi var. Ligin ismi Türkiye Ligi kimi kandırıyorsunuz ya!"

FUTBOLCULARIN EVLİLİKLERİ YÜRÜMÜYOR

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Vural: "Futbolcuların evlilikleri başarısız gidiyor. Çünkü kadın ilgi ister ama siz gidiyorsunuz bir yerde iki ay kamp yapıyorsunuz önemli günlerde yanında olamıyorsunuz. Bu ancak çok dayanıklı bir eş bulursanız devam ediyor. Bu yüzden çoğunun ilişkileri bitiyor."



MEZARIN BAŞINA GİDER ORADA ÖLÜRDÜM VE ÖLÜ YILMAZ'LA KONUŞURDUM

Vural, ergenlik yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu: "Ben mesela çocukken bir mezarlığa giderdim dururdum bir mezarın başında ve öldürdüm orada. Bir yaşayan Yılmaz bir de ölen Yılmaz arasında bir konuşma olurdu. 'Hani çok değerliydi hadi çık da yap' derdim. Mesela çok değer verdiğim bir şeyin ne kadar değersiz olduğunu orada görüyordum."