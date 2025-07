Yılmaz Morgül sıcak havaya rağmen iyiliğe devam ediyor

Dünyada İyilik Var Derneği üyeleri İstanbul’da aşırı sıcak havaya rağmen iyilik faaliyetine devam ediyorlar. Dernek kurucu üyesi ve usta yorumcu Yılmaz Morgül sıcak havaların engelli insanlara yardıma koşmaya engel olamayacağını söyleyerek “Herkes tatilde biz değerli başkanımız Menekşe Kankavi ve üyelerimiz ile çöl sıcağında iyiliğe devam ediyoruz. Ben bu ülkede engellilerden sorumlu bakan olmak istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl bir grup iyilik sever gönüllünün özverili çalışmaları ile kurulan “Dünyada İyilik Var Derneği” birinci yılını doldurmadan yoğun bir iyilik etkinlik programı ile çalışmaya devam ediyor. Dernek yöneticileri ve üyeleri topladıkları yardımlarla engelli bireylere ve çocuklara çeşitli yardımlarda bulunuyorlar. Önceki gün de dernek kurucu üyesi ve usta yorumcu Yılmaz Morgül’ün aracılığı ile Yıldırım ailesi tarafından yapılan beş adet akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Derneğin, Engelli Bireyler Sorumlusu Hasan Polat’a yapılan başvuranlar arasından on yaşındaki yüzde seksen engelli Melisa Işık, on dört yaşındaki yüzde doksan engelli Yusuf Yet, yirmi yedi yaşındaki yüzde doksan iki engelli Leyla Beştaş, otuz beş yaşındaki yüzde doksan dört engelli Özkan Arslan ile yirmi sekiz yaşındaki yüzde seksen engelli Gurbet Demirci’ye Beykoz Engelliler Derneği’nin Beykoz’daki merkezinde teslim edildi.

Yılmaz Morgül’ünde bizzat katıldığı törene ayrıca “Dünyada İyilik Var Derneği” başkanı iş insanı Menekşe Kankavi, dernek genel sekreteri Arif Işık, denetleme kurulu başkanı ve engellilerden sorumlu Hasan Polat'ın ile engelli bireylerin ailelerinin de katılımıyla düzenlenen törende duygusal anlarda yaşandı. Çok ihtiyaç duydukları akülü sandalyelerine kavuşan engelliler, İstanbul'daki sıcak havaya rağmen kendilerine yardım ulaştıranlara teşekkür ettiler.

YILMAZ MORGÜL "ENGELLİLERDEN SORUMLU BAKAN OLMAK İSTİYORUM" DEDİ

İstanbul'daki aşırı sıcak havada yardım çalışmalarını devam ettiren dernek başkanı iş insanı Menekşe Kankavi “Akülü sandalyeleri engellilerimize teslim ettik. Bu Aşırı sıcak havada zaman ayırıp gelen çok kıymetli sanatçımız kurucu üyemiz Yılmaz Morgül’e ve tüm üyelerimize çok teşekkür ederim” dedi. Yılmaz Morgül’de bağış yapan Yıldırım ailesine teşekkür ederek “Herkes tatilde biz değerli başkanımız Menekşe Kankavi ve üyelerimiz ile çöl sıcağından farksız bir havada iyilik yapmaya devam ediyoruz. Ben bu ülkede engellilerden sorumlu bakan olmak istiyorum” dedi.