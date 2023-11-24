Yılmaz Morgül’den örnek davranış

Yılmaz Morgül müzik çalışmalarının yanı sıra engelli bireylere yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gönüllüsü olarak çalışan sanatçı, topladığı yardımları ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Önceki gün Beykoz’da yaşayan yedi yıllık evli Gülnar ve Erkan Aşçıoğlu çiftini evlerinde ziyaret eden sanatçı yüzde seksenbeş engelli olan Gülnar Aşçıoğlu’na Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye verdi.

Çok zor hareket eden Gülnar Aşçıolu (34) akülü tekerlekli sandalye sayesinde hareket özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Eşi Erkan Aşçıoğlu (35) ile birlikte Yılmaz Morgül’ü kapıda karşılayan Gülnar Aşçıoğlu Yılmaz Morgül’ün ziyareti ve bağışı ile büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Annesinin yatağını engelli bireye bağışladı

Yılmaz Morgül aynı gün Beykoz’da bir engelli bireyi daha ziyaret etti. Sanatçı geçen yıl yılbaşı günü vefat eden annesine ait özel yapım hasta yatağını trafik kazası geçirerek omurilik hasarı ile yüzde doksan sekiz engelli olan Selim Kaplan’a (37) bağışlamıştı.

Yatağa bağımlı olan Selim Kaplan’ı ilk kez ziyaret eden sanatçı “Annem vefat edince onun için yaptırdığım özel hasta yatağını yatağa bağımlı engelli bir kişiye bağışlamıştım. Ancak onunla tanışmamıştık. Bugün kendisini ziyaret ettim. Çok doğru bir bağış yaptığımı gördüm” dedi. Engellilerle her zaman ilgilenmeye devam edeceğini belirten sanatçı bu konuda herkese örnek olmaya çalıştığını söyledi. Yılmaz Morgül’e Beykoz ziyaretlerinde Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat’ta eşlik ettiler.