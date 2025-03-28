Yılmaz Morgül’den huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Kurulduğu günden bu yana yardım çalışmalarını artırarak devam ettiren, başkanlığını iş insanı Menekşe Kankavi’nin yaptığı “Dünyada İyilik Var Derneği” yöneticileri ve üyeleri iyilik hizmetlerinde dur durak bilmiyorlar. Derneğin kurucu üyesi de olan hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi Ataşehir’deki Lotus Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin sakinlerine ziyarette bulundular. On beş erkek, otuz beş kadın sakini bulunan huzurevinde demans ve alzheimer hastaları ile de yakından ilgilenen sanatçı yanında getirdikleri ve Sel Lojistik tarafından bağışlanan kazak ve hırkalardan oluşan hediyeleri de vererek gönüllerini aldı.

Huzurevi sakinleri ile şarkılar söyleyip, sohbet eden Yılmaz Morgül gelen şarkı isteklerini de tek tek yerine getirdi. Dernek yönetim kurulu üyeleri Yağmur Koca ve Hasan Polat’ın da katıldığı ziyarette Günenç Söğüt adlı huzurevi sakini Yılmaz Morgül’e kendisinin bahçede yetiştirdiği saksı çiçeklerinden birini hediye etti. Duygulu anlar yaşayan sanatçı huzurevinin en yaşlılarından biri olan Nezahat Günerli ile yakından ilgilenip onunla birlikte şarkılar söyledi.

Lotus Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin ortağı Harun Ataşlar ve huzurevi müdürü Şeyma Keskin yapılan ziyaret için ünlü sanatçıya teşekkür ederek “Bu tür ziyaretler sakinlerimiz için çok önemli. Onların sosyal hayatlarına, sağlık durumlarına ciddi katkı yapıyor” dediler. Yılmaz Morgül ise ziyaretin sonunda “Ben annemin vefatı ile birlikte özellikle yaşlılar konusunda daha da hassas oldum. Buradaki büyüklerim benim annelerim sayılır. Ben buraya sık sık gelmek istiyorum, ilgilenmek istiyorum” dedi.

Dünyada İyilik Var Derneği üyeleri ziyaret ettikleri huzurevinde Gökduy İşitme Cihazları ile ortak çalışma yaparak huzurevi sakinlerinin kulak sağlıklarını işitme durumlarını test ederek ihtiyaç sahiplerine destek verdiler.