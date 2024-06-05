Yılmaz Morgül bayram öncesi yüz güldürdü

Milyonlarca engellinin yaşadığı ülkemizde pek çok engelli hayatlarını sürdürmek için gerekli ekipmanlara ulaşamıyor. Türk sanat müziğinin ünlü ismi ve hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül’de engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm gücüyle çalışıyor. Sahne aldığı mekanlarda kendisini dinlemeye gelen müzikseverler ve hayranlarından bağışlar aldığını veya yaptığı yardımları duyanların kendisine bağış yaptıklarını belirtiyor.

En son sahne aldığı mekanda Yasin Büyükbektaş ve Mehmet Aşkın’a bağış yaptırdığını belirten sanatçı, dört engelli bireyi bu bağışlar sayesinde akülü tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Doğup büyüdüğü Beykoz’daki engelli bireylere yardım eden sanatçı bağışları Beykoz Engelliler Derneği’ne teslim etti. Dernek başkanı Hasan Polat tarafından teslim alınan akülü tekerlekli sandalyeler evlerinden sandalyeleri olmadığı için çıkamayan dört engelli bireye verildi.

Yılmaz Morgül yaptığı açıklamada “Çok sayıda engellimiz var. Evlerinden çıkamıyorlar. Biz Beykoz Engelliler Derneği’nin tespit ettiği kişilere bu akülü sandalyeleri teslim etti. Artık özgürce dolaşabilecekler. Tam bayram arifesinde evinden çıkamayan dört engelli vatandaşımız tekerlekli sandalyeler sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Kurban Bayramında kurban kesemeyen ve hayır yapmak isteyenler lütfen bağışlarını engelliler yararına Beykoz Engelliler Derneği’ne yapsınlar. Çok güzel çalışıyorlar” dedi. Halkın kendisini güvenilir bir sanatçı olarak gördüğünü de belirten sanatçı “Halk bana güveniyor. Bana bağış verenlere güven duydukları için teşekkür ederim” dedi.