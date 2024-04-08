Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ortaya çıktı!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu ünlü model Cansu Taşkın oldu.

Magazin dünyasında, bomba etkisi yaratacak açıklamalar yapan Taşkın merak edilen tüm sorulara da cevap verdi.



YILMAZ ERDOĞAN İLE AŞK YAŞIYORUM

Son dönemde çıkan aşk haberleri ile çok konuşulan ve açıklama yapmaktan sürekli kaçınan Cansu Taşkın ilk kez Pınar Kerimoğlu’na içini döktü. Kerimoğlu’nun Yılmaz Erdoğan dedikodularının doğru olup olmadığını sorması üzerine “ evet doğru, güzel bir ilişkimiz var, ben hiçbir zaman kameraların önünde veya sosyal medyada bu konu ile ilgili konuşmadım ama ilk kez açıklıyorum evet haberler doğru ve aşk yaşıyoruz” diyen TAŞKIN önümüzdeki günlerin de en çok konuşulan ismi olacak.

DİLBER’İ YAZARKEN BENDEN ESİNLENDİ

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını açıklayan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan’ın fenomen dizisi, İnci Taneleri dizisi’ndeki Dilber karakterini yazarken de kendisinden esinlendiğini dile getirdi. Kerimoğlu’nun sorularını cevaplayan

Taşkın “ ben beraberken hep Lazım diyordum, ama yılmaz beni düzeltiyordu lazım değil lâzım diyerek, aynı repliği Dilber karakterine de yazdı” diye konuştu.