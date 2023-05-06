Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler açıklaması

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Organize İşler filminin ocak ya da şubat ayında çekimlere başlayacağını söyledi. İşte haberin detayları...

Yılmaz Erdoğan, kızı Berfin ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Kızımla Nişantaşı'nda güzel bir gün geçirdik. Benim işlerim bıraktığınız gibi. Yazmaya devam ediyorum. Şu an Organize İşler ile ilgileniyorum. Ocak yada şubat gibi çekimlerine başlamayı düşünüyorum" dedi.

 

Usta isim gazetecilerin "Çok fitsiniz spor mu yapıyorsunuz?" sorusuna, "Tabii ki. Ayrıca biliyorsunuz Düşbelen Spor Kulübünü kurdum. U11 kategorisinde 18 genç kardeşimiz var" diye cevap verip muhabirlere, "Ara ara da Akdeniz'e gelin" dedi.

 

Yılmaz Erdoğan muhabirlerin "Berfin Hanım da oynayacak mı projelerinizde?" sorusuna, "Berfin'i çok soruyorlar ama kendisi istemiyor. O artık aşcı oldu" diyerek cevap verdi.

 

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Yılmaz ErdoğanBerfin Erdoğan

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