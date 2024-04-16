Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın hakkında ilk kez konuştu! Erdoğan, Taşkın ve kardeşine dava mı açıyor?

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.



Erdoğan, Köyceğiz'deki aşk görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra videoyu yayan Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'a

dava açacağı iddia edilmişti.

Erdoğan ise, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum.

Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.