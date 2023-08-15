Yıllara meydan okumanın yeni yolu: Temporal dolgu

Her geçen gün yeni bir tekniğin ortaya çıktığı estetik operasyonlardan biri de temporal dolgu.

Yöntemin özellikle şakak bölgesi; kaşların dış kısmı ile saç çizgisi arasında oluşan çökme ve hacim kayıplarının giderilmesi için uygulanan bir ameliyatsız estetik uygulama olduğunu söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, “Yaşlanmaya bağlı olarak, yüzde beliren hacim kayıplarını gidermek için dolgu uygulaması en etkili ve en pratik çözümlerden biri. Şakak bölgesindeki erken çökme ve boşalmaya bağlı olarak yağ dokusu erir ve temporal bölgede çöker. Birçok etkenin yanısıra dengesiz kilo alıp verme de yüzün diğer yerleri gibi şakak bölgesini de etkiler ve hacim kaybına neden olabilir. Temporal Dolgu uygulaması çökme gözlenen bölgedeki hacim eksikliklerini gidererek, kişinin daha genç ve çekici görünmesini sağlar” dedi.

AĞRISIZ VE ACISIZ BİR İŞLEM

Temporal dolgunun ortalama 15 dakika süren kısa bir işlem olduğunu ifade eden Mutlu, “Enjeksiyon için ince künt uçlu kanül kullanıldığından, işlem sonrası kanama, ödem gibi komplikasyonlar çok nadir görülür. Bu işlemden sonra kişi rahatlıkla günlük hayatına dönüş yapabilir” şeklinde konuştu.