Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti

Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

 Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.


Tilbe, "Bütün hayvanların dilini anlamak isterdim" diye yazdı.


Şarkıcıya bir takipçisi, "İnsanların dilini anla kafi" diye yazdı.


Tilbe takipçisine, "İnsanlar konuştuğu dildeki sözün anlamını hissetmiyor çoğu, hisedilmeyen şey hissettirilemiyor, bundan olabilir" karşılığını verdi.

 

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