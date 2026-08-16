Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti 16.08.2026 13:16 Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti. Yıldız Tilbe, X'de takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti. Tilbe, "Bütün hayvanların dilini anlamak isterdim" diye yazdı. Şarkıcıya bir takipçisi, "İnsanların dilini anla kafi" diye yazdı. Tilbe takipçisine, "İnsanlar konuştuğu dildeki sözün anlamını hissetmiyor çoğu, hisedilmeyen şey hissettirilemiyor, bundan olabilir" karşılığını verdi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN