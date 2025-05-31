Yıldız Tilbe şarkıcıların bayramda alacağı iddia edilen yüksek sahne ücretleri için bakın ne dedi?

Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bayramdaki şarkıcıların alacağı iddia edilen astronomik rakamlar için şarkıcı, "Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum dedi.



Yoğun iş ve konser takvimi nedeniyle sahne aldığı beldelerde hem çalışıp hem de tatil yaptığını söyleyen Tilbe, "Zaten tatil beldelerinde çalıştığım için hem iş hem tatil gibi oluyor. Çalışmadığım günler denizlere giriyorum, çok tatil istersem gidiyorum zaten" diye konuştu.

Geçen aylarda saçları yandığı için peruk kullandığını söylene şarkıcı, kollarındaki izlerin ise sedef hastalığından kaynaklı olduğunu açıkladı. Şarkıcı, "Peruk takıyorum. Bunlar benim sedef hastalığım, çocukluğumdan beri var, psikolojim bozulduğunda bazen artıyor bazen azalıyor. Allah'a şükürler olsun her zaman mutluyum, halim de durumum da moralim de iyi. Allah bu günlerini aratmasın dünya ve ülke olarak" dedi.

Tilbe, tarzıyla da dikkat çekti.