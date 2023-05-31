Yıldız Tilbe kombiniyle dikkat çekti

Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri serisinde dün gece sahnedeydi.





Binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Tilbe konserinin biletleri konserden saatler önce tükenirken, Harbiye kapısında uzun kuyruklar oluştu.



Bir klasik olan "Delikanlım" ile sahneye çıkan ünlü sanatçı, 2.5 saat aralıksız şarkı söyledi. Tilbe, "Ne güzel oldu, geldiniz, her şey gönlünüzce çok daha iyi olsun." diyerek kendisini izlemeye gelen izleyicilerini selamladı.

Farklı tarzıyla adından söz ettiren, sahne kostümlerini kendine göre yorumlayan Tilbe, bu kez seçimini pembe ve beyazdan yana kullandı. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu, hem de binlerce müzikseveri konseri boyunca coşturdu.



Yıldız Tilbe kendi klasiklerinin yanı sıra söylediği farklı şarkılar, türküler ile Harbiye'yi ayağa kaldırdı.

Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 01 Haziran perşembe akşamı Harbiye Cemil topuzlu Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle ile tekrar buluşacak. Konserin sınırlı sayıda kalan biletleri passo'da satışta.