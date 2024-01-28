Yıldız Tilbe izdiham yarattı

Yıldız Tilbe, İstanbul Ataşehir’deki Jolly Joker Arena’da sahneye çıktı. İlgi o kadar büyüktü ki mekan kalabalığa karşı önlem olarak kapıları kapatmak zorunda kaldı. Yıldız Tilbe yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile 13 gündür YouTube Trendler’de ilk 10’da zirvedeki yerini korurken konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.



Tilbe’nin dün akşam İstanbul, Ataşehir’deki Jolly Joker Arena konserinde yer yerinden oynadı.

Yaşanan yoğunluktan dolayı mekân kapıları kapattı. Büyük bir coşkunun yaşandığı konserde Yıldız Tilbe dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.



Tilbe’nin sahnesi sık sık seyircinin alkışlarıyla kesildi. Sevenleriyle bol bol sohbet eden Yıldız Tilbe gördüğü ilgi karşısında duygulandı. 23 Şubat akşamı İstanbul Ülker Sports Arena’da büyük bir konser verecek olan Yıldız Tilbe’nin biletleri hızla tükeniyor. Yıldız Tilbe’nin bu mekânda bir seyirci rekoruna imza atması bekleniyor.