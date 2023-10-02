Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Yıldız Tilbe'nin Özdemir Plak imzalı yeni tekli çalışması Dizine Dursun tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Sözleri Yıldız Tilbe'ye bestesi Tassopoulos Fıvos'a ait olan aranjörlüğünü Esad Fidan'ın yaptığı şarkının klibini Kemal Başbuğ yönetti. Klipte şıkır şıkır dans eden Yıldız'ın şarkısı da klibi de büyük beğeni topladı. Klip YouTube'da üç günde 700 bin kişi tarafından izlendi. Şarkının Yıldız Tilbe imzalı sözleri de oldukça dikkat çekici bulundu.
Çorbaya döndü hayatım
Karıştıkça karıştırdın
Yedin içtin yıllarımı
Görecek misin hayrını
Ummadığın neler buldun
Gezdin tozdun aşka doydun
Ben oyundum sen oyuncu
Yani sevmek şimdi bu mu?
Silemez o beni biraz yavaş olsun
Sevişip öptüğüm dizine dursun
Yerime artık ne bulursa koysun
Yüreği yiyosa hadi rahat olsun
Uçtun uçtun havalandın
Sarıldıkça uzaklaştın
Hep kullandın benliğimi
Ne yapayım böyle seni
Uzattığım bir hikâye
Vakti geçmiş bir ayrılık
Kıymet verdikçe harcadın
Hep böyle sürecek sandın