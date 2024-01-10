Yıldız Tilbe, bakın hayatının film olmasını neden istemiyor?

Yıldız Tilbe, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yıllardır çalıştığı Haluk Şentürk'ten ayrılıp Özgür Aras ile çalışmasına şarkıcı, "Değişiklik yapmak istedim. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Özgür de eskiden çalıştığım biri ve başarılı menajer. Onunla devam edeceğim" dedi. Aleyna Tilki'nin açıklamalarının sorulmasına Tilbe, "Duymadım" diyerek, karşılık verdi.

TAZE FASULYE YERKEN DAHA MUTLUYUM

Şarkıcı, "En çok neden mutlu olursunuz?" sorusuna, "Kuru fasulye yerken mutluyum, taze fasulye yerken daha mutluyum" yanıtını verdi. Anneanne olan Tilbe, "Torununuza vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusuna, "Mümkün olduğu kadar, fırsat bulduğum kadar. Kendime de vakit ayırıyorum" cevabını verdi.



YETERLİ BULMUYORUM

Eski gibi iyi şarkıların çıkmamasın ise Tilbe, "Dünya genelinde bir mutsuzluk var. Ona bağlıyorum. İnşallah 2024'te güzel şeyler olur. O zaman şarkılar daha güzel olur" diye konuştu. Şarkıcı, "Son dönemde sanatçıların hayatları film oluyor. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştırılamaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de rahmetli olduktan sonra hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz. Onun için kişilerin fikri alınması lazım. Benim de fikrim yok" yanıtını verdi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Şarkıcı, yeni parçasına klip çekeceğini söylerken, "Belki biriyle karşılıklı oynarım. Jön bakılıyor" dedi. Sağanak yağmura rağmen Tilbe, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.