Yıldız Harbiye'de hem coştu hem coşturdu  

Farklı tarzıyla adından söz ettiren, sahne kostümlerini kendine göre yorumlayan Tilbe, bu kez morlar içinde sahnedeydi. Beyaz peruğu ve mor kombini ile ünlü sanatçı enerji saçtı. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu, hem de binlerce müzikseveri konseri boyunca coşturdu.

Yıldız Tilbe kendi klasiklerinin yanı sıra söylediği türküler ile de Harbiye'yi ayağa kaldırdı.

Yıldız Tilbe'nin Harbiye sahnesinde dün akşam konukları da vardı. Yılmaz Morgül ve Yener Çevik konseri izleyenler arasındaydı. İlk olarak Yılmaz Morgül'ü sahneye davet eden Tilbe'ye Morgül; "Hayatımda aşık olduğum tek kadın. Ruhuna, kalbine aşığım. İçinden geçeni, kalbinden geçeni hemen söyleyen insan. Diyorum ya gökyüzünde istedikleri kadar milyonlarca yıldız olsun ama bizim Yıldız’ımız bir tane. En büyük alkışı Neşet Ertaş’lardan sonraki modern Türkiye’nin ozanına rica ediyorum. Yıldız Tilbe’ye!" diyerek annesine yazdığı yeni şarkısının bir kısmını ilk kez Tilbe ve Harbiye'yi dolduran müzikseverler ile paylaştı.

Ardından şarkılarını söylemeye devam eden Yıldız; "Bir düet yaptım, duymuşsunuzdur. Sevgili Yener Çevik’i davet ediyorum." diyerek Çevik'i sahneye aldı. Tilbe, Yener Çevik ile birlikte Temmuz ayında yayınladıkları "Öyle Kal"ı ilk kez sahnede birlikte söylediler.

Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla 20 Eylül 2023 çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde dinleyicileriyle ile tekrar buluşacak. Konserin sınırlı sayıda kalan biletleri passo'da satışta.