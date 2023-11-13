Yıldız Çağrı Atiksoy acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Yıldız Çağrı Atiksoy, babaannesini kaybettiğini açıkladı.



Acı haberi Instagram'dan duyuran oyuncu duygularını dile getirdi.

Atiksoy, "Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen Canım babaannem... Pamuğum. Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli İnsan. Etrafını sadece güzelleştirmek için var’olan, iyiliğe odaklı ender ruhlardan... Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi. O eller 8 evlat bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile of dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan. Senden öğrendiğimiz her şey için... İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel İnsan olarak kalacaksın hep... Seni çok seviyorum , huzur içinde uyu Çınarımız. Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin" dedi.