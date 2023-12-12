Yılbaşı sofralarınız için en pratik ürünler ve dekoratif çözümler Metro Türkiye raflarında

Yılbaşının enerjisini taşıyan birbirinden renkli süsler ve gösterişli dekoratif ürünler ise yeni yılın ruhunu hem evlerde hem de yeme içme işletmelerinde yaşatacak. Metro Türkiye’de bir arada bulabileceğiniz yılbaşı ağaçları, rengarenk toplar, ışıklı kablolar ve fındıkkıran gibi eğlenceli süsleri kullanarak yapacağınız küçük dokunuşlar, yeni yılı karşıladığınız ortamlara renk getirecek.

Yepyeni başlangıçlar yapacağımız yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken, 1990’dan bu yana müşterilerine güvenilir alışverişin adresi olarak tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan temin etme kolaylığı sunan Metro Türkiye, yine yılbaşı alışverişinin vazgeçilmez adresi oluyor.

Sevdiklerimizle birlikte aynı masa etrafında buluşarak “merhaba” diyeceğimiz yeni yılı en leziz sofralarda karşılayabilmek için hazırlıklar başladı. Hem kendi evinin şefleri hem de profesyonel şefler, tadı damaklarda kalacak lezzetler için listelerini hazırladı. Yılbaşı ruhunu yansıtan özel süsler ve ışıklandırmalarla bezenmiş bir ortam yaratmak için gerekli dekoratif ürünler de yine geniş bir çeşitlilikle sunuluyor. Metro Türkiye, yılbaşı akşamını unutulmaz kılacak “küçük dokunuşlar ile büyük mutluluklar” yaratmanızı sağlayacak ürünleriyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır!

33 yılı aşkın zamandır işin mutfağında yer alan Metro Türkiye, heyecanla beklenen 2024 yılını yeni, pratik ve kolay lezzetlerle karşılamak için ihtiyacınız olan binlerce farklı ürünü raflarına taşıdı. Aralarında kendi markalı ürünlerinin de yer aldığı özel soslardan mezelere, et, hindi ve balık çeşitlerinden egzotik meyvelere, donuk tatlılardan çikolatalara kadar yüzlerce ürün, kolay ve pratik lezzetler hazırlamanız için sizleri bekliyor. Bitki bazlı alternatifleriyle her beslenme şekline hitap eden ürünler sunan Metro Türkiye, yeni yıl sofrasında herkes için keyifli bir yemek deneyimi sunuyor.

Yılbaşı sofralarınızın vazgeçilmez başlangıçları olan Metro Chef hazır mezeler ile ara sıcak ve garnitür çeşitleri, dilediğiniz tadı sofralara taşıyor. Pratik atıştırmalık sunumları için yerli ve yabancı birçok peynir çeşidinin yanı sıra Metro Chef füme et çeşitleri, en büyük yardımcınız oluyor. Gecenin ana yemeği içinse tüm beslenme şekillerine hitap ederek; hindiden kırmızı ete, balık çeşitlerinden vegan etlere kadar dilediğiniz her lezzeti en muhteşem tatlara dönüştürebilirsiniz. Enfes bir kapanış içinse kolayca servis edebileceğiniz Rioba sufle, cheesecake ve tiramisu gibi leziz hazır tatlı çeşitleri de Metro Türkiye mağazalarında tüm şeflerin beğenisine sunuluyor. Hem sofralarınızda sunabileceğiniz hem de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz Fine Life çikolatalar ise yılbaşı akşamlarınıza unutulmaz bir tat katıyor.

Yeni yıl coşkusunu artıran dekoratif ürünler ve dış mekan çözümleri

Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratan ürünler, dekorasyonda da kendini gösteriyor. Farklı boylarda yılbaşı ağaçlarından ışıklandırmalara, kar kürelerinden parıltılı mum ve yıldızlara, sarı ışık zincirinden fındıkkıran gibi eğlenceli süslere, göz alıcı toplardan ren geyiklerine kadar her şey yılbaşını kutlayacağınız mekanları daha da özelleştirmeye hazır. Ağaç süslemek için renk renk, çeşit çeşit topları 20’li, hatta 30’lu setler halinde bulabileceğiniz Metro Türkiye mağazalarında, dış mekan ışıklandırmalarında kullanılan ve birbirine bağlanarak istenilen uzunluğu elde etme fırsatı veren ışıklar da yer alıyor.

Metro Türkiye yılbaşı kataloğu yayında

600’den fazla ürünü, yılbaşı özel kataloğu ve dekorasyon kataloğu ile de müşterilerine sunan Metro Türkiye, kendi bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro şefleri tarafından özel olarak hazırlanmış tarif ve çözümleri de tüketiciler ile buluşturuyor.