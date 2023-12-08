Yılbaşı menüsünün vazgeçilmezi hindi Ali Ocakbaşı lezzetiyle sofranızda

Yılın son ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, yılbaşı hazırlıklarına da şimdiden başlandı. Yapılacaklar-yapılmayacaklar listesi, yeni yıl beklentileri, hediye araştırmaları, davetliler listesi… Bir yılı daha geride bırakmanın heyecanı günbegün yükselirken, yılbaşı sofraları için de menü araştırmaları yapılıyor. İşte tam da bu noktada, Ali Ocakbaşı’nın size bir sürprizi var. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz yılbaşı sofranız, Ali Ocakbaşı ustalarının özel tarifleriyle hazırlanan Kestaneli İç Pilavlı Hindi ile tam bir şölene dönüşecek.

En özel yılbaşı sofraları

Farklı mutfakları ve lezzetleri, benzersiz konseptler, üstün hizmet kalitesi ve hijyen standartlarıyla zenginleştirerek hizmet veren Akkomarka çatısı altında yer alan Ali Ocakbaşı, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı Kestaneli İç Pilavlı Hindi’si ile misafirlerinize özel bir ziyafet sunmanıza yardım edecek. İki mezenin hediye edildiği hindinin fiyatı ise, 3900 TL.

Ali Ocakbaşı’nın Karaköy, Gümüşsuyu, Suadiye ve Kuruçeşme şubelerinden sipariş verebilirsiniz.