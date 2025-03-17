Yeşilçam starı Müjde Ar metroda görüntülendi! 20 gün önce kaza geçiren sanatçı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Müjde Ar, geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez dışarı çıktı. Araçlarına otobüs çarpması üzerine sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı.







Sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilen Ar, yaklaşık 20 gün sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı.





Sanatçı, metroya binerken görüntülendi. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Ar, metronun kalabalık olması nedeniyle 2-3 durak ayakta yolculuk yaptı.





Diş tedavisi için Nişantaşı'na geldiğini belirten Ar, "Trafik yüzünden sık sık toplum taşıma kullanıyorum. Sarıyer'den Nişantaşı'na gitmek metroyla çok kolay oluyor. O yüzden trafik problemi yerine metroyla gidip-geliyorum" dedi.





Sağlığını iyi olduğunu belirten sanatçı, "Kazadan sonra ilk kez evden çıktım" diye konuştu.