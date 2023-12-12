Yeni yılda saçlarınız için en uygun Sebamed’i seçin

Konu saç bakımı ve şampuan olunca seçenekler bir hali artıyor. Size ve saçlarınıza en iyi gelecek ürünü seçmek de kolay bir süreç olmuyor. Sizin için bu belirsizliği çözüme kavuşturan Sebamed, hassas ciltler için uygun olan farklı ürünleriyle yeni yıla temiz bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Deneyenlerin yüzde 92’sinde mükemmel sonuçlar elde edilmesinde baş rol olan Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı, bitkisel bazlı içeriği ile saç derisini kurutmadan temizliyor. Dermatolog değerlendirmesi ile onaylanan Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı, yeni yılda saçlarınızın nem dengesini destekleyip ipeksi bir parlaklık kazandırıyor.

3 haftada daha kolay taranan, durulanan, parlak ve kolay şekil alan saçlara sahip olmanıza destek olan Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, boyama, saç şekillendirme gibi işlemlerle yıpranmış saçları canlandırıyor ve yumuşatıyor.

Özellikle mevsim geçişlerinin etkisiyle yeni yılda saç dökülmesi yaşayan kişilerin tercihi olacak Sebamed Saç Dökülmesi Karşıtı Şampuan; saç yoğunluğunda yüzde 93 artış*, saç dökülmesinde yüzde 90 oranında azalma* sağlıyor. Kafein ve Ginkgo Biloba içeren NHE formülü ile ise saçın korunmasına, hacim ve güç kazanmasına yardımcı oluyor.

Kepek sorununu bu sene geride bırakmanızda en büyük destekçiniz olacak Sebamed Kepeğe Karşı Şampuan, 14 günde kepeği gözle görülür azaltıyor. Pirokton Olamine ile yağlı kepeği etkili şekilde kontrol altına alıyor ve böylece 4 haftada yüzde 70’e varan kepekte azalma sağlıyor.