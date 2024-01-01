Yeni yılda İstanbul'da Ebru Yaşar coşkusu

Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, yeni yılı İstanbul Bahçelievler'deki Pullman Hotel'de sahne aldı. 1200 kişinin katıldığı yılbaşı sahnesi için şık bir gümüş rengi kıyafet tercih eden Yaşar, sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

Şarkıcı "2023 benim şahsım adıma güzel geçti. Allah bugünlerimizi aratmasın. İnşallah ülkemiz adına, dünya adına sağlık, mutluluk böyle refah içinde ekonomimizin düzgün olduğu bir yıl diliyorum. Herşeyin başı sağlık, sağlıklı olursan bazı şeyler zor gelebilir ama insan bunun üstesinden gelir. O yüzden 2024'te Allah herkesin gönlüne göre versin." dedi.

Son olarak "Kehribar" şarkısı ile ön plana çıkan Yaşar, yeni şarkıların arka arkaya geleceğini söylerken "Çok güzel şarkılar toparladım sevenlerim için. Duygu dolu şarkılar ve aynı zamanda bizi yükseltecek sözler var. Bakalım yeni şarkıları ne şekilde çıkartacağım. Onların planlamasının daha yapmadım. Kehribar şarkısı da sürpriz oldu. Bazen bazı şarkılar oluyor. Üç gün içerisinde yapabiliyoruz. Bazen bir şarkı üzerine aylarca çalışıyoruz. Borsa veya piyango gibi bir iş" dedi.