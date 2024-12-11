Yeni yıl ruhunu Fiolas’ın büyüleyici hediye setleriyle hissedin

Rose Angel Diffuser ve Mum Seti: Balo İhtişamıyla Evinizde



Rose Angel, evinize adeta büyüleyici bir balo havası yaratıyor. Üst notalarında yer alan safran, kakule ve hindistan cevizi, balonun başlangıcındaki heyecanı hissettirirken, kalp notalarında Türk güllerinin baş döndürücü kokusu ve yasemin çiçeklerinin zarafetiyle dans eden çiftlerin uyumunu yansıtıyor. Bu özel set, yeni yılın büyüsünü evinize getirirken sevdiklerinize zarif ve unutulmaz bir hediye alternatifi sunuyor.



Fiyat: 2.100 TL



Ginger Sweet Diffuser ve Mum Seti: Sevginin Sıcaklığı ve Huzurun Zarafeti



Kış mevsiminin huzurlu atmosferini yaşatacak olan Ginger Sweet Seti, kar üzerinde dolaşan bir geyiğin büyüsünü evinize taşıyor. Tarçın kabuğu, pamuk şekeri ve aromatik İrlanda kahvesinin sıcak ve baharatlı notalarıyla dolup taşan bu set, sevdiklerinize yeni yılda huzur dolu bir atmosfer armağan etmek için mükemmel bir seçim.



Fiyat: 3.125 TL



Black Touch Diffuser ve Mum Seti: Meyve ve Vanilyanın Büyüsüyle Sıcak Bir Atmosfer



Black Touch Seti, yılbaşı ruhunu meyve ve vanilyanın yumuşak dokunuşlarıyla evinize taşıyor. Narenciye notalarıyla başlayan taze ve enerjik deneyim, beyaz çiçekler, armut ve şeftali notalarının zarafetiyle zenginleşiyor. Sedir ağacı, amber, misk ve vanilyanın tatlı dokunuşları ise bu kokuyu tamamlayarak, yeni yıl için sıcak bir atmosfer yaratıyor.

Fiyat: 2.100 TL

Amore Diffuser ve Mum Seti: Her Köşeyi Sevgiyle Saran Romantik Dokunuş



Evinizde sıcaklık ve romantizmi buluşturan Amore Seti; sedir ve palmiye ağaçlarının sofistike kokularını, ısıtan baharatlar ve taze yeşil otlarla harmanlayarak evinize romantik ve huzur dolu bir atmosfer getiriyor. Günlük yaşamınıza zarif bir romantizm katan bu büyüleyici set, yeni yılda sevdiklerinize içten ve sıcak bir hediye vermek için mükemmel bir seçim.

Fiyat: 2.100 TL

Fiolas’ın 2025 Yılbaşı Hediye Setleri, yaşam alanlarınızı yılbaşı ruhuyla sarmak için sizleri bekliyor. Fiolas’ın yeni yıl setlerini daha yakından keşfetmek için Mandarin Oriental Bodrum, Mandarin Oriental Bosphorus, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark mağazalarını ziyaret edebilir ya da fiolas.com üzerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.