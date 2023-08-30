Yeni teklisi çıktı!

Son dönemde yaptığı çalışmalar ile konuşulan Anıl Alan, söz ve müziği Esat Fidan’a ait olan yeni şarkısını Artı Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı.

Hareketli şarkıya Ferdi Çalışkan yönetmenliğinde renkli bir yaz klibi çekilirken Alan’a 20 dansçı eşlik etti. 15 Ağustos’ta tüm dijitallerde yayına giren şarkı kısa sürede beğeni toplarken mutluluğunu paylaşan Alan, “ Gelen tepkiler beni çok mutlu etti. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. İleride büyük usta Sezen Aksu ile düet yapmak istiyorum. İnşallah bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.