Yeni nesil estetik yaklaşımları: Doğallık, cilt kalitesi ve bireysel planlama öne çıkıyor

Medikal ve cerrahi estetik uygulamalarda trendler hızla değişiyor. Dr. Tuğçe Şimşek, pandemi sonrası dönemde estetik cerrahi ve medikal işlemlerde artan talepleri ve yenilikçi yaklaşımları değerlendiriyor.

Son yıllarda özellikle yüz estetiğine olan ilginin arttığını belirten Dr. Şimşek, “En çok gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar arasında rinoplasti, yüz germe ve bişektomi (Hollywood yanağı) yer alıyor. Ancak her hastaya her işlemin uygun olmadığını vurgulamak isterim. Hastalarımızın yüz analizini dikkatlice yaparak, beklentilerini karşılayan ve doğal bir sonuç sunan bir planlama oluşturuyoruz” diyor.

DOĞALLIK VE CİLT KALİTESİ MEDİKAL İŞLEMLERDE ÖN PLANDA

Medikal estetikte geçmiş yıllarda popüler olan yoğun dolgu ve botoks uygulamaları yerini daha doğal sonuçlar sağlayan yöntemlere bırakmış durumda. Dr. Şimşek, “Hastalar artık abartılı sonuçlardan uzak durmak istiyor. Sıvı yüz germe, kolajen aşıları ve eksozom tedavileri gibi cilt kalitesini artıran işlemlere talep çok fazla. Bu yöntemler, yaşımızın en iyi halini yansıtmamızı sağlıyor” diye açılıyor.

TREND: EGZOZOM TEDAVİLERİ

Son dönemde dikkat çeken eksozom tedavileri hakkında bilgi veren Dr. Şimşek, “Eksozom, kök hücreyi tetikleyen proteinlerdir. Yüz ve saç gibi farklı bölgelere uygulandığında, kök hücreleri aktive ederek yenilenme sağlıyor. Hatta fizik tedavi alanında eklem bölgelerine uygulanarak da etkili sonuçlar alınabiliyor” şeklinde konuşuyor.

Doğallık, bireysel planlama ve yenilikçi yöntemler, estetik dünyasında yeni standartları belirliyor. Dr. Tuğçe Şimşek’in uzman yaklaşımı ise bu trendlerin öncüsü olmaya devam ediyor.