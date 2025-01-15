Yeni Lash Idôle Flutter Extension Maskarası ile tanış!

Lancôme’un koleksiyonunda kirpiklerin için hayal ettiğin görünümlerin her birine uygun bir maskara var. Otuz yılı aşkın süredir dünya çapında bir kirpik uzmanı olan Lancôme, gücünü bilimden alan ve ünlü makyaj sanatçılarının yanı sıra güzellik tutkunlarının da beğenisini kazanan eksiksiz bir maskara yelpazesi sunuyor.

Bu yıl, Lancôme’un maskara devrimi, yeni bir ikonla devam ediyor: Lash Idôle Flutter Extension Maskara. +5.5 mm görünür uzunluk, topaklanma olmadan uzatma etkisiyle yeni nesil bir kirpik deneyimi sunuyor. O kadar etkileyici ki, kullanıcılar bir sonraki profesyonel kirpik uzatma servisi randevularını düşünmeden iptal ediyor.

Tüp içerisinde sunulan yeni profesyonel kirpik uzatma servisi deneyimiyle tanışın. Lancôme’un üç özel balmumu karışımı ve bugüne kadar tasarlanmış en küçük, en etkili konik fırçasıyla donatılan Lash Idôle Flutter Extension Maskara, maksimum uzunluk ve kusursuz tek tek ayrılmış kirpik görünümü sunarak gün boyu uzun kirpik etkisi sağlıyor.

Doğal Görünümlü Uzunluk, Etkileyici Sonuçlar: Lash Idôle Flutter Extension Maskara ile Tanışın!

Lash Idôle Flutter Extension Maskara, kirpiklerinde çarpıcı uzunluğu, ağırlık hissi olmayan hafif yapısıyla öne çıkarıyor. Kullanıcıların %96’sı bu maskarayı önerirken, %83’ü bir sonraki kirpik uzatma randevusunu ertelemeyi düşündüğünü, %77’si ise sadece maskara kullanımını tercih edebileceğini belirtiyor.

Ultra Hassas Fırça ve Nano-Kıl Teknolojisi ile Maksimum Kirpik Uzatma Etkisi – Lancôme’un En Küçük Fırçası ile Tanışın!

Lancôme’un özel balmumu kompleksi ile zenginleştirilmiş formülü, ultra küçük fırça teknolojisiyle birleşerek şimdiye kadarki en belirgin, uzun ve etkileyici kirpik görünümünü sunuyor.

Tam anlamıyla göz alıcı uzunluk için: Yeni fırça, her biri ayırıcı özelliğe sahip 480 nano-kıl içeriyor. Nano-kıllar, kökten uca ve tüm kirpikleri baştan sona nazikçe şekillendirerek geniş ve etkileyici bir görünüm yaratıyor.

Karşı konulamaz, çarpıcı kirpik etkisi için: Üç boyutlu konik fırça, kirpik diplerine mükemmel bir şekilde yerleşerek her bir kirpiği anında yakalar ve belirginleştirir. Bu, kirpiklere ekstra uzunluk ve belirgin, tek tek ayrılmış bir görünüm kazandırarak üst düzey bir sonuç sağlar. İpeksi formülü, kirpiklere ince bir tabaka halinde yayılır ve kıvrımı sabitleyerek etkisini 24 saate kadar korur.

Her bir kirpiği eşit şekilde kaplayan bu küçük ama güçlü fırça, ultra hassas bir uygulama sağlar. Uzunluk ve ayrımı mükemmel şekilde dengeleyerek, topaklanmadan kusursuz bir kirpik uzatma görünümü yaratır.

Kirpiklerinizde Devrim Yaratacak Formülle Tanışın

Lash Idôle Flutter Extension Maskara, kirpiklerinize anında +5.5 mm görünür uzunluk kazandırarak yepyeni bir boyut sunuyor. Efsanevi formülü ve özel fırça tasarımı sayesinde, her detayı mükemmel şekilde bir araya getiriyor. Yoğun renk etkisiyle göz alıcı bir görüntü sunarken, 24 saate kadar dağılma, dökülme veya topaklanma olmadan kalıcılık sağlıyor.

Yeni nesil su içinde balmumu emülsiyonu, Lash Idôle Flutter Extension Maskara’ya pürüzsüz, kremsi ve hafif bir doku kazandırıyor. Yüksek pigment oranı ve film oluşturan polimerlerin birleşimi sayesinde, kirpikleriniz belirgin şekilde uzuyor.

Kremsi dokusu, kat kat uygulanabilmesi sayesinde, her kirpiği kökten uca ve baştan sona zahmetsizce kavrayarak gizli kirpiklerinizi bile ortaya çıkarıyor. Kirpikleriniz, daha önce hiç olmadığı kadar uzun, dolgun ve dikkat çekici bir şekilde belirginleşiyor. Profesyonel kirpik uzatma randevunuza gerek kalmayacak, çünkü Lash Idôle Flutter Extension Maskara her zaman yanınızda.

Dermatolojik olarak test edilen bu maskara, kontakt lens kullanıcıları ve hassas gözler için uygundur.

Kirpiklerinizin en uzun olduğu döneme giriş yapın: Olivia Rodrigo ve Emma Chamberlain, Lash Idôle Flutter Extension Maskara’yı keşfediyor!

Lancôme’un marka yüzlerinden Emma Chamberlain’a, markanın yeni elçisi Olivia Rodrigo eşlik ediyor. Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olarak bir neslin en etkili seslerinden biri olan Rodrigo, Lancôme ile ilk büyük kozmetik kampanyasında cesur ve eğlenceli enerjisini ortaya koyuyor. Kirpiklerinde maksimum uzunluk arayışında olan yıldız, mükemmel uyumu Lash Idôle Flutter Extension Maskara’da buluyor ve ultra akıllı, küçük fırçasına hayran kalıyor – çarpıcı, hacimli kirpikler için vazgeçilmez bir etki yaratıyor. Bu maskara ile kirpikleriniz, en uzun ve en iyi görünen dönemini yaşamaya hazır!

Kullanımı kolay bu maskara, topaklanma ve bulaşma olmadan gün boyu kalıcılığını koruyor. Böylece profesyonel kirpik uzatma servisi randevularınızı bir kenara bırakıp, her an mükemmel kirpiklerin tadını çıkarabilirsiniz!