Yeni ev hayali kuranlar dikkat

Modern mimarisi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Key Towers, 13’er kattan oluşan 6 blokta yer verdiği 624 daire ile Kıbrıs’ın siluetine yakışır bir yapı olarak sektörde yerini alacak. Projede farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunan 2+1 ve 1+1 tipi dairelerin yanı sıra kafe, yüzme havuzu ve AVM gibi donatılar da sakinlerinin hem sosyal hem de günlük yaşam ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

KEY TOWERS KIBRIS’TA YATIRIMIN KİLİDİNİ AÇACAK

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinar Kıbrıs’ın gün geçtikçe artan cazibeli profilinde yer alacak KeyTowers’ın yatırımcıların göz bebeği olacağını belirterek “Projemiz hem konumu hem de mimarisinin içinde yer alan sosyal yaşam alanlarıyla da yüksek getirili yatırım sağlayacak nitelikte. Zaten ilk andan itibaren Key Towers’ın yatırımın kilidini açan avantajlarının farkında olan yatırımcılar, projemize ilgi göstermekteler” yorumunu yaptı.

SONBAHARDAN İTİBAREN EKONOMİ DENGELENECEK

Kıbrıs’ın iklim şartlarının Türkiye’ye yakın olması, dil benzerliği, yatırım ve kira getirisinin yüksekliği gibi sebeplerle Türkiye’den yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade eden Mehmet Dinar, güvenilir ve sağlam temeli olan bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilecek iddialı proje Key Towers’ınyıldızının, sektörün bu durgun zamanında bile parladığını söyledi. Mehmet Dinar, “Gayrimenkulde zaman zaman böyle durgunluklar görülebilir, ama sektör her zaman yatırımcının gözbebeğidir, uzun vadede gayrimenkul hiçbir dönem kaybettirmemiştir. Sonbahardan itibaren ekonomide dengelerin yerine oturması ile konut alımı için uygun zamanlar başlayacak. Konut hayali kuranların alım fırsatlarını kaçırmamasında fayda var” diye konuştu.

Halen Ankara, Antalya ve Bodrum’da da projeleri bulunduğunu ifade eden Mehmet Dinar, her zaman alıcının konforunu sağlayacağı, yatırımından pişman olmayacağı eserlere imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Müşterilerine kolaylık açısından kendi bünyelerinde kısa vadeli taksitlendirme seçeneği de sunduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinar, Keya Grup olarak ‘’en iyisi olma ve en iyisi kalma’’ mottosuyla daima müşteri memnuniyetini ve güvenini ön planda tuttuklarını açıkladı.

2025 YILINDA İDDİALI HEDEFLERE SAHİP

Halihazırda 10 adet franchise’a sahip olan KeyaGrup, 2025 yılında şu an 120 kişiden oluşan ekibini 1500 danışmana çıkarmayı, Ankara, İstanbul, Kıbrıs, Tunus, İzmir, Bodrum, Hatay ve Kırıkkale bulunan ofislerine yenilerini de eklemeyi ve toplamda 100 ofise ulaşmayı planlıyor. Bu büyüme hedefi, Keya Real Estate’in sektördeki etkinliğini ve müşteri kitlesini daha da genişleteceğini gösteriyor.

Bu büyük hedefler ve projeler, Keya Real Estate gelecekteki başarılarının habercisi. Kıbrıs'ta yükselen Key Towers ile başlayan bu yeni dönem, firmanın sektördeki iddiasını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.