Yeni Estée Lauder Advanced Night Repair Rescue Solution ile cildinize iyi bakın  

Estée Lauder, tahriş olmuş, kızarıklığa eğilimli veya hassas ciltler için rahatlatıcı bir cilt bakım uzmanı olan yeni Advanced Night Repair Rescue Solution'ı sizlerin beğenisine sunuyor. Hassas ciltler için geliştirilen ilk Advanced Night Repair ürünü olan bu formül, sadece bir uygulama ile kızarıklık görünümünü %48 azaltarak cilt bariyerini sadece 4 saat içinde güçlendiriyor. Cildinize en az sizin kadar değer veren yeni Estée Lauder Advanced Night Repair Rescue Solution şimdiden cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday!

Anti-oksidanlar ve nemlendiricilerle zenginleştirilen hızla emilen akışkan dokusu, kırılgan ve savunmasız ciltler için ideal bir formül sunuyor. Bu formül, genel yüz kızarıklığının ve akne sonrası kızarıklık izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve aynı zamanda asit peelingleri gibi dış etkenlerden kaynaklanan görünür tahrişi iyileştirdiği de kanıtlanmıştır. Uygulama sonrası cildiniz sakinleşmiş, nemlenmiş ve esnek hissedilirken aynı zamanda daha parlak ve ışıltılı görünür. İçerisinde bulunan Tripeptide-32 ve %15 Bifidus Fermenti ile cildinizdeki kızarıklıkları ciddi oranda azaltır ve hassas yapısını korur.

ANA İÇERİKLER

Bu güçlü biyoaktif bileşen, maya türetilmiş bir fermentasyon ürünü olup cildi daha az reaktif hale getirerek güçlü anti-irritasyon aktivitesi sağlar. Cildi korumak için cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.Görünür cilt kızarıklığına yol açabilen tahriş yollarının aktive olmasını sınırlayarak cildin sakinleşmesine ve daha az kızarmasına yardımcı olur.Estée Lauder'ın özel ve patentli bu bileşeni, cildin doğal ritmini yani gündüz koruma ve gece yenilenme döngüsünü destekleyerek görünür kızarıklığı ve erken yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

İRRİTASYON SORUNLARINA ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

Estée Lauder Araştırması, görünür cilt tahrişi ve kızarıklığını ele almak için sürekli olarak yenilikçi çözümler sunarak ürün niteliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yüksek oranda Bifidus Ferment ve etkili yatıştırıcı içerikler içeren yeni ANR Rescue Solution, cildininizdeki ana sorunlara yönelik olarak çalışır:

Eğer tahriş olmuş veya görünür kızarıklığı olan cilt ihmal edilirse, cilt tahrişi kötüleşmeye devam edebilir ve nihayetinde erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. ANR Rescue Solution, sadece bir uygulama ile %48'e kadar kızarıklığı hızlı bir şekilde azaltır.1 Bifidus Ferment ve Maya Özü ile zenginleştirilen bu anında yatıştırıcı formül, görünür kızarıklığı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

15% Bifidus Ferment içeren ANR Rescue Solution, cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlerden kaynaklanan tahrişe karşı cildi korumaya yardımcı olur. Düzenli kullanıldığında, cilt daha dirençli ve daha az reaktif görünür ve hissedilir.

ANR Rescue Solution, ciltte tahriş ve kızarıklığa yol açan bilinen bir dermatoloji prosedürü olan %50 Glikolik Asit Peeling'i yeni almış tüketiciler üzerinde test edilmiştir. Rötuş Çözümü, kontrol grubuna kıyasla sadece 1 saat sonra prosedür sonrası görünür kızarıklığı %81 daha fazla azaltmaya yardımcı olmuş ve cildin daha az kızarmış, daha sakin ve daha dengeli görünmesini sağlamıştır.

PÜRÜZSÜZ HİSSETTİREN HAFİF AKIŞKAN DOKU

Yeni ANR Rescue Solution’ın pürüzsüz hisettiren akışkan dokusu, uygulandığında cildinizde hafif ve taze bir his bırakır. Ayrıca kırılgan ve savunmasız ciltler için ideal bir seçenek. Hızla emilen yapısıyla sabah ve akşam Advanced Night Repair serumunuzun veya favori serumunuzun altına uygulanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Yeni Advanced Night Repair Rescue Solution’ı www.esteelauder.com.tr’de keşfedebilirsiniz.

YENİ ADVANCED NIGHT REPAIR RESCUE SOLUTION: 1930 TL