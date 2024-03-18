YEKÜV Vakfı öğrencileri ile buluştu

İstanbul'daki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren yüz elliden fazla öğrencinin katıldığı etkinlikte SRL Danışmanlık kurucusu, koçluk danışmanlık ve eğitmenlik yapan Serdar Lale kariyer ve kişisel gelişim üzerine söyleşi yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan "Üniversite eğitimi gören ve kariyerlerini geleceklerini planlayan gençlerimize yol göstermek ve ufuklarını açmak amacıyla işinin uzmanı isimlerle onlara destek vermeye çalışıyoruz. Karşılıksız olarak verdiğimiz burslarla maddi destek verdiğimiz çocuklarımıza manevi olarak da destek veriyoruz ve hayata daha güçlü adımlar atmalarını istiyoruz" dedi.

Yıl içinde sık sık öğrenci buluşmaları adı altında çeşitli etkinlikler yapan vakfın etkinliğine danışma kurulu üyesi Işın Özdemir ve vakıf yönetim kurulu üyeleri de katıldılar. Yaklaşık iki saat süren söyleşide öğrencilere kariyer yolu ve kişisel gelişim üzerine bilgi ve deneyimlerini aktaran ve Uluslararası Profesyonel Koçluk sertifikası sahibi Serdar Lale'nin söyleşisi öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Etkinlik sonunda YEKÜV vakfı tarafından bursiyer öğrencilere hediye olarak alışveriş çekleri verildi.