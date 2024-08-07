Yedi dilde şarkı söyleyebilen Nesrin Ünal müzikte iddialı

Avusturya’nın Salzburg kentinde dünyaya gelen Nesrin Ünal, çok küçük yaşta müzik yeteneğini keşfetti ve 7 yaşında ilk sahne deneyimini yaşadı.



12 Yaşında ise 35.000 çocuğun arasından seçilerek büyük müzik yarışması "Kiddy Contest" de birinci olmuş ve o dönem birçok müzik yapımcısından teklif almıştır. Uzun yıllar müziğe devam eden birçok mekanda sahne alan Nesrin Ünal, ilk profesyonel çalışması "Beni Unutma"yı 2020'da dinleyicileriyle buluşturdu.

Hız kesmeden müzik çalışmalarına devam eden Ünal, yayınladığı sözü ve müziği kendisine ait "Benden Sonra" şarkısıyla kısa sürede müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.



Art arda yayınladığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Nesrin Ünal, sözü ve müziği Özgür Akkuş ve Onur Aydın'a düzenlemesi Osman Çetin'e ait 'Yanar mı Aşkla' adlı şarkısıyla 2021 yazına iddialı giriş yaptı.

2022 yılında ise Serdar Ayyıldız ile birlikte “Gönlüm ataşlara yandı gidiyor” Adlı eseri coverladı. Hemen ardından Türkiye'nin en çok dinlenen anonim şarkısı “samsak döveci” ile yaza damgasını vuran Nesrin Ünal 2023 yılında söz ve bestesi kendisine ait olan “Sen” adlı eserini yayınlamıştır.



2024 yılının haziran ayında sözü Aşkım Kapışmak Bestesi ise Esad Fidana ait olan “Her yanım ayrı” adlı single çalışmasını sevenleri ile buluşturdu. Hiç hız kesmeyen Nesrin Ünal 1 ay arayla 26 Temmuz da yaza damga vuracak kıpır kıpır, Sözleri Ramazan Kızılpınar Bestesi Ramazan Kızılpınar ve Esad Fidana ait ait olan “Al git yalanları” adlı Single çalışmasını yayınladı. Aranjesi Esad Fidan imzalı olan her iki şarkı piyasaya iddialı giriş yaptı.