Yazın ferahlığı cildinizle buluşuyor

Yaz ayları, cildin nem dengesini kaybetmesine ve çevresel faktörlere karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. Christian Breton’ın nazik ve etkili formülüyle geliştirilen Perfectly Gentle Face Cleansing Milk, cildinizi yazın yıpratıcı etkilerinden korurken aynı anda bakım yapıyor. E Vitamini ve Ayçiçek Yağı ile zenginleştirilen bu özel formül, cilt temizliğini ferahlatıcı bir bakım ritüeline dönüştürüyor.

Yazın Tazeliğiyle Gelen Bakım

Christian Breton Perfectly Gentle Face Cleansing Milk, yalnızca bir temizleyici olmanın ötesine geçerek cilde ihtiyaç duyduğu nemi ve korumayı aynı anda sunuyor. Güçlü antioksidan özelliğe sahip E Vitamini, cildi çevresel etkenlere karşı korurken yaşlanma belirtilerinin gecikmesine ve cildin pürüzsüz yapısını korumasına yardımcı oluyor. Nem dengesini destekleyen bu özel içerik, cilde daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

Formülündeki bir diğer güçlü bileşen olan Ayçiçek Yağı ise kuruluk ve gerginlik hissini azaltarak cildin doğal yumuşaklığını ve esnekliğini koruyor. İçeriğindeki vitamin ve antioksidanlarla cilt tonu eşitsizliklerini hedef alıyor ve daha aydınlık, dengeli ve ışıltılı bir cilt görünümü oluşmasına katkı sağlıyor.

Temizlikle Gelen Işıltı

Yüzde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını nazikçe temizleyen Perfectly Gentle Face Cleansing Milk, özellikle yaz aylarında hafif ama etkili bir bakım arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Cildi arındırırken kurutmayan yapısıyla günlük kullanıma uygun oluyor ve tüm cilt tiplerine hitap ediyor.

Eğer yaz mevsiminde cildinize doğal içeriklerle nazik bir dokunuş yapmak istiyorsanız, Christian Breton’un bu özel yüz temizleyicisiyle tanışmanın tam zamanı. Temizlik, nem ve koruma tek adımda sizinle.

Fiyat: 2.450,00 TL

Perfectly Gentle Face Cleansing Milk ürününü keşfetmek için seçili eczaneleri ziyaret edebilir veya medkokozmetik.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.