Yazın aranan hiti Çağatay Akman'dan geliyor

2016 yılında yayınlanan “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı ile 354 milyonluk izlenmeye ulaşarak neredeyse dinlenmedik yer bırakmayan Çağatay Akman büyük bir çıkış yakalamıştı.



Genç yaşına rağmen yakaladığı bu başarının ardından 2017 yılında Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı “Bizim Hikaye” dizisi ile aynı adı taşıyan şarkısıyla da 182 milyon tıklanmaya ulaşan şarkı, Çağatay Akman’ı rekortmen olarak tanımlamaya yetti.

Ve yaza damgasını vuracak yeni hit “Yine Kendi Başımda” rekorlara doymayan Çağatay Akman’ın yeni mahsulü olarak geldi. Sözü Çağatay Akman ve başarılı prodüktör Ceyhun Çelikten’e ait olan şarkının düzenlemesi, yine emin ellerden çıkarak Ceyhun Çelikten imzası taşıyor. Merakla beklenen çalışmanın klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.



“Yine Kendi Başımda” 21 Haziran’da tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında!