Yazgül Bayat saç ektirdi! Yeni hali olay oldu

Yazgül Bayat saç ektirdi! Yeni hali olay oldu. İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Esra Erol’da programıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesi edinen Yazgül Bayat, uzun süren sessizliğini çarpıcı bir değişimle bozdu.

 

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü fenomen, bu kez görünümüyle konuşuluyor.

 

Türkiye’nin ünlü saç uzmanlarından Serkan Aydınla bir araya gelen ve klinikte gerçekleştirilen işlemle Yazgül Bayat’a tam 5500 greft saç ekildi.“Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” diyen Yazgül Bayat, Serkan Aydın’a da özel teşekkür etti.

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