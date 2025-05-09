Yazar ve Kişişel Gelişim Eğitmeni Sevgi Keleş: Pozitif Enerji Adına Yapılan En Büyük Yanılgı Nedir?

Kişisel gelişim alanında vermiş olduğu seminerler kadar yazdığı kitaplarla da adından sıkça söz ettiren yazar ve Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni Sevgi Keleş, yurt içinde ve yurt dışında seminerlerle Türkiye’de üniversite akreditasyonuna bağlı olarak eğitmen ünvanıyla çalışmaktadır.

POZİTİF KATKI NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Son dönemde pozitif enerji denince insanların aklına “sürekli pozitif olmak” gibi yüzeysel bir algı gelmektedir. Oysa günümüzde “katkı” sözcüğü, en çok suistimal edilen kavramlardan biri hâline gelmiştir. Pozitif katkı adı altında sunulan pek çok yaklaşım, özünde kişisel gelişimden uzak, manipülasyona açık ve etik dışı uygulamalara dönüşebiliyor.

Bu konuda açık bir duruş sergileyen Sevgi Keleş, özellikle sağlık, dini inançlar ve maneviyat gibi hassas alanlarda bireylerin inanç sistemlerinin istismar edilmesinin, toplumsal bir yara hâline geldiğini vurguluyor. “Pozitif katkı; yalnızca iyi niyet değil, bilgiyle, etikle ve sorumlulukla yoğrulmuş bir bilinçtir” diyerek bu alanlara dair farkındalık çağrısında bulunuyor.



GLOBAL GLOW MASTER TRAİNER ÜNVANINA SAHİP

Kendisini “şifacı” ilan eden ya da kişilerin ruhsal ve fiziksel sorunlarını çözme iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel temelden uzak yaklaşımlara dikkat çeken Keleş, danışan mahremiyetinin korunması, etik sınırların gözetilmesi ve kişisel gelişim alanında güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtiyor. Uluslararası geçerliliğe sahip “Global Glow Master Trainer” ünvanına sahip olan Keleş, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk isim olmanın getirdiği bilinçle; yalnızca bireysel değil, alanın bütününe ilham veren bir duruş sergiliyor.



Glow yaklaşımını “bir stil değil, bir bilinç” olarak tanımlayan Keleş, etik farkındalığın kişisel gelişim kadar önemli olduğunu ve her uzmanın kendi sınırlarını bilmesi gerektiğini söylüyor. Yürüttüğü Glow alanındaki çalışmalar, bireysel dönüşümün ötesine geçerek, profesyonel duruş ve uluslararası etik ilkelerin altını çiziyor. Pozitif katkının ne olduğundan çok, ne olmadığını anlamak gerektiğine inanan Keleş’in bu yaklaşımı; bizlere de daha bilinçli, daha güvenilir ve daha şeffaf bir gelişim alanı inşa etme yolunda ilham veriyor.