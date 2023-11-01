Yazar Ali Bayam Okurları ile TÜYAP’TA Buluşuyor

İlk kitabı ile çok okunanlardaki yerini uzun süre korumayı başaran Yazar Ali Bayam, deneme tarzındaki yeni çalışması, “Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım” ile İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda yeniden okurları ile buluşuyor.



İlk eseri Eve Döner İnsan Hep ile hayatta asıl önemli olanın, insanın kendi göğsünde taşıdığı o cevher olduğunu edebi bir dille anlatan Bayam, ikinci kitabında okurlarına umut dolu cümleler ile sesleniyor.



Umut edebilmenin en önemli yolunun ise yarına dair beslediğimiz inançtan geçtiğini belirten yazar, “Yarın hayatımızın en güzel günü olabileceğine dair bir ihtimal söz konusu... Tam olarak bu yüzden, yarınlara dair umudumuzu diri tutmalı ve gelecek güzel günler için çabalamalıyız. Gittiğim Her Yerde Çiçek Açacağım, okuyan herkesin hayatın zorluklarına karşı kendisine güç olabilecek bir cümle yakalayabileceği ve ona tutunabileceği türden bir eser oldu.” diyor ve ikinci eserinin ilk imza gününde TÜYAP’ta okurlarıyla yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.