Yaz geldi: Pürüzsüz bir cilt için lazer epilasyon zamanı!

Yaz geldi ve hepimiz o mükemmel, pürüzsüz ciltle plajlarda salınmayı hayal ediyoruz, değil mi? İstenmeyen tüylerle vedalaşmanın zamanı! Lazer epilasyon sizi tıraş, ağda ve cımbızın zorlu dünyasından kurtaracak sihirli bir anahtar.

Düşünün bir kere, güneşin altında uzanmışsınız, teniniz parlıyor ve hiçbir tüy endişesi yok. Lazer epilasyon sayesinde, sadece bir kaç seansta istenmeyen tüylerinizle vedalaşabileceğinizi hatırlatan Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, pürüzsüz bir cilde ‘merhaba’ diyebileceğinizi söylüyor.

Kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz

Lazer epilasyonun sadece kadınlar için olmadığına dikkat çeken Dr. Yasemin Savaş, “Erkekler de bu tedaviden faydalanarak sırt, göğüs ve omuz gibi bölgelerdeki istenmeyen tüylerden kurtulabilir. Sonuçta, herkes pürüzsüz bir cildi hak eder!” dedi.

Lazer epilasyonun, sanılanın aksine acısız ve rahat bir süreç olduğuna da değinen Dr. Savaş, şu bilgileri verdi:

“Modern lazer cihazları, tedaviyi neredeyse ağrısız hale getiriyor. Lazer epilasyon kendiniz için en büyük güzellik yatırımlarından biri. Güneşin altında özgüvenle parlayan pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.”

Hem açık hem de koyu renk tüylerde başarılı sonuçlar alınabiliyor

“Lazer epilasyon, ten rengi açık ve tüyleri koyu renkli olan kişiler için güzel sonuçlar verir.” diyen Dr. Yasemin Savaş; özellikle bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı, erkeklerde sırt, omuz, göğüs gibi geniş alanlar için bu uygulamanın oldukça etkili olduğunu söylüyor. Ten rengi koyu ve tüyleri ince olan ya da tüy rengi açık olan kişiler için de farklı boyutta enerji veren lazer sistemleri kullanılarak aynı başarılı sonuçlara ulaşılabildiğini sözlerine ekleyen Dr. Yasemin Savaş, lazer epilasyonun uygulanışı hakkında bilgi verdi:

“Bu uygulama, çevredeki dokuya zarar vermeden melanin taşıyan kılı hedef alarak lazer ışını gönderir. Lazer sistemlerimizde özel soğutma sistemleri bulunur, bu da uygulamayı daha konforlu hale getirir. Fakat uygulamadan sonra dökülmeyen kıllar iplik, cımbız, ağda veya epilatörle alınmamalı çünkü bu, uygulama sürecinin etkinliğini azaltabilir. Lazer epilasyon uygulaması genellikle 4-6 seans arasında istenilen sonuca ulaşılır. Tabii ki bu, hastanın cilt rengi, kıl rengi, kıl kalınlığı ve yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Vücut bölgeleri için ortalama 4-6 seans, yüz bölgesi için ise 5-8 seans gerekebilir.

Gençlerde lazer epilasyon uygulaması, genellikle ergenlik döneminin ardından hormonal durum düzene girdikten sonra yapılır, ancak bazen sosyal nedenlerle daha erken de başlanabilir. Yetişkinlerde ise yaş sınırlaması yoktur. Bu nedenle, mevcut sağlık durumuna uygun kararı doğru verebilmek için lazer uygulamasının doktor kontrolünde olması şarttır. Vücudun her bölgesine uygulanabilen lazer epilasyon, sağlıklı bir yaşamın ve bakımlı bir görünümün anahtarıdır.”