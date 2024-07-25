Yaz coşkusuna Özgür Alter dokunuşu

“Tatil Zamanı” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 26 Temmuz’da tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında.

Arabesk / fantezi müziğin yükselen yıldızı Özgür Alter’den sımsıcak bir yaz şarkısı geliyor.

Dalgın Dalgın, Dem, Kör Hançer, Gelmişine Geçmişine, Yakalım gibi şarkılarıyla listeleri alt üst eden arabesk müziğin en iddialı seslerinden Özgür Alter, bu kez efkara küçük bir mola dedi ve hareketli bir yaz şarkısıyla sevenlerinin keyfini ikiye katlamak için kolları sıvadı.

Dinleyenlerine derdi kederi unutturacak, umutsuzları enerjisiyle yeniden aşka davet edecek yeni teklisi “Tatil Zamanı”nın söz ve müziği Özgür Alter’e, düzenlemesi ise Veysel Samanlıoğlu’na ait. Sözleriyle olduğu gibi enerjisiyle de coşkunuzu arttıracak klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Kemal Başbuğ oturuyor. 

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