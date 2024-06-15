Yaz boyu şehrin en keyifli saatleri Address Istanbul’da

Ayrıcalıklı hizmetleriyle Anadolu Yakası’nın en popüler oteli olan Address Istanbul, yazın tadını sevdikleriyle çıkarmak isteyen misafirlerine şehrin en keyifli saatlerinde eşsiz bir deneyim sunuyor.

Address Istanbul’un keyifli mekanı Lobby Lounge ve Terrace, miksolojistlerin özel formülleriyle hazırlanan lezzetli kokteyl menüsü ile yaz aylarına yakışır bir eğlencenin kapılarını aralıyor. Üstelik şehrin yorgunluğunu atmak isteyen misafirleri bir de sürpriz bekliyor. Lobby Lounge ve Terrace’da yaz boyunca 17:00 - 20:00 saatleri arasında özel menüden tercih edeceğiniz kokteyl ve mokteyllerde ikincisi ikram ediliyor.

Bu keyifli atmosferin tadını çıkarmak ve sevdiklerinizle bir kokteyl akşamını paylaşmak için otelde konaklamaya gerek kalmadan Lobby Lounge ve Terrace’a giriş yapılabiliyor. Yaz mevsimine en çok yakışan lezzetleriyle Address Istanbul kokteyl seçenekleri özel formülleriyle Lobby Lounge ve Terrace’da sizleri bekliyor.