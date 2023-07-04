Yaz aylarının yıpratıcı etkilerine eşsiz çözüm: Sebamed yıpranma karşıtı şampuan

Özellikle güneşin ve klorun yıpratıcı etkisiyle saçlarımızın daha çok bakıma ihtiyaç duyduğu yaz aylarında doğru ürün kullanımı önem kazanıyor. Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan ile saçlarınızı yıpratıcı dış etkenlere karşı koruyabilir ve unutulmaz yaz anılarında hep havalı saçlara sahip olabilirsiniz. 

 

Yazın güneşin doğuşuyla kendimizi plajlara atmanın keyfi bir başka! Gün doğuşundan batışına kadar saatlerimizin çoğunu denizde veya havuzda geçirdiğimiz bu dönemde güneşin, klorun, tuzun ve kumun tüm kahrını çeken saçlarımız da özel bir bakımı hakediyor.   

Denizde bulunan tuz oranı ve diğer mineraller saçın sertleşmesine ve matlaşmasına yol açarken; havuzdaki klorlar kuruma, kopma ve matlaşmaya neden oluyor. Bununla birlikte güneş ışınlarının altında bulunduğumuz zaman aralığının da saçlarımız üzerinde oldukça etkisi bulunuyor. Güneş ışınlarının en dik ve yoğun olduğu öğle saatleri başta olmak üzere bu durum saçları daha kırılgan ve ince hale getiriyor.  

Tüm bu etkilerden saçınızı koruyarak saçlarınızda oluşabilecek yıpranmaları en aza indirgemek için bu yaz en büyük destekçiniz Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan.  

Kafein ve Ginkgo Biloba içeren özel formülüyle saçınızın yazın kaybettiği hacim ve gücü geri kazanmasına yardım ediyor. Yüksek düzeyde etkili onarım kompleksi içeren bu ürün saç derisini temizlerken aynı zamanda koruyor. 200, 400 ve 1000 ML’lik farklı boylarıyla da seyahat ederken yanınızda kolayca taşınabiliyor. 

 

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