Yaşlanma karşıtı bakım serisi ile çizgilere çizgi çek!

Avène Dermatoloji Laboratuvarları, hücresel yaşlanma üzerine yapılan çalışmalar sonucunda geliştirdiği inovasyonla yaşlanmanın belirtilerine değil, doğrudan nedenine odaklanan yaşlanma karşıtı bir ürün grubu geliştirdi.

Hücresel yaşlanma yaşla birlikte hızlanır ve yaşlanan hücreler etrafına daha hızlı yayılır. Avène, altı yıllık araştırmanın sonucu olarak hayata geçirdiği Hyaluron Activ B3 serisi ile hücre yenilenmesini uyarıyor, içeriğindeki niasinamid* ve saf hyaluronik asit aktif bileşenlerinin kombinasyonu sayesinde hücrelerin ömrünü uzatarak cildi sıkılaştırıyor, dolgunlaştırıyor ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı oluyor. İçeriğinde bulunan Avène termal suyun yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi ile en hassas ciltlerin bile güvenle kullanabileceği bir formül sunuyor. “Çizgilere Çizgi Çek” sloganıyla yaşlanma etkilerine meydan okuyan Avène Hyaluron Activ B3, özel formülü sayesinde cilt bakımında yeni bir çağ başlatıyor.

Avène Hyaluron Activ B3 Dolgunlaştırıcı Konsantre Serum

İlk kullanımdan itibaren anında sıkılaştırıcı etki** ve 4 saatte daha dolgun bir cilt etkisini** gösteren Avène Hyaluron Activ B3 Dolgunlaştırıcı Konsantre Serum, 15. günden itibaren de yenilenmiş bir cilt hissi** sunuyor. İçeriğinde yer alan %6 niasinamid ve %1,5 saf hyaluronik asit ile yaşlanmanın nedenlerine etki ederek hücrelerin ömrünü uzatıyor*. İçeriğinde iki farklı tip hyaluronik asit yer alan Hyaluron Activ B3 Dolgunlaştırıcı Konsantre Serum, yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit ile cilt yüzeyini dolgunlaştırıp nemlendirirken, düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit ile anında etki göstererek cildi sıkılaştırıyor, kırışıklıkları azaltıyor. Geri dönüştürülebilir cam şişesiyle çevreye duyarlı konsantre serum, %94 oranında doğal kaynaklı bileşenler içeriyor. Tasarımındaki damlalıklı kapağıyla günlük hayatta kolay kullanım sağlayan ve göz çevresi dahil yüzün tüm bölgelerine uygulanabilen Hyaluron Activ B3 Dolgunlaştırıcı Konsantre Serum ile çizgilere çizgi çekmeye hazır olun!

Avène Hyaluron Activ B3 Hücre Yenilemeye Yardımcı Krem

Avène Dermatoloji Laboratuvarları yaşlanmanın nedenine etki etmek ve hücrelerin ömrünü uzatmak için %6 oranında niasinamid* ve saf hyaluronik asit içeren Hyaluron Activ B3 Hücre Yenilemeye Yardımcı Kremi geliştirdi. İlk uygulamadan itibaren cildinizin sıkılaştığını***, pürüzsüzleştiğini*** ve ışıldadığını*** farkedeceğiniz Hyaluron Activ B3 Hücre Yenilemeye Yardımcı Krem kırışıklıklarınızı azaltmaya yardımcı olur, kadifemsi hoş kokulu dokusu ile cildinize rahatlık sağlayan Hyaluron Activ B3 Hücre Yenilemeye Yardımcı Krem aynı zamanda makyaj öncesi kullanabileceğiniz harika bir makyaj bazıdır. %92 oranında doğal kaynaklı bileşenler içeren Hyaluron Activ B3 Hücre Yenilemeye Yardımcı Krem ile 15. günden itibaren yenilenmiş bir cilt hissi** ile çizgilere çizgi çekmeye hazır olun!

Avène Hyaluron Activ B3 Çok Yoğun Gece Kremi

Avène Dermatoloji Laboratuvarları, içeriğinde hücre yenilenmesini ve kolajen sentezini uyaran retinal, cilde nem sağlayan saf hyaluronik asit, hyaluronik asitin etkisini artıran ve uzun ömrün meyvesi olarak bilinen Haritaki özü ve hücrelerin ömrünü uzatan %2 niasinamid* içeren Hyaluron Activ B3 Çok Yoğun Gece Kremini geliştirdi. Cildinizi tüm gece sararak onarılmasına ve yeniden yapılanmasına yardımcı olan bu krem adeta uykuya dalmadan önceki son dokunuşunuz olacak. Yoğun dokusuna rağmen yağlı ve yapışkan bir his bırakmadan, cilde rahatlık sunan ürün, cildinizdeki kolajen sentezini aktive ederek cildinizi derinlemesine sıkılaştırıyor, yeniliyor ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. 15. günden itibaren de yenilenmiş bir cilt hissi** sunuyor. Kullanımı kolay, pratik ve pompalı ambalajıyla %97 doğal bileşenler içeren Hyaluron Activ B3 Çok Yoğun Gece Krem ile pürüzsüz bir cilde hazır olun!

Avène Hyaluron Activ B3 Üçlü Düzeltici Göz Çevresi Bakım Kremi

Avène Dermatoloji Laboratuvarları, cilde nem sağlayan saf hyaluronik asit, hyaluronik asitin etkisini artıran ve uzun ömrün meyvesi olarak bilinen Haritaki özü, hücrelerin ömrünü uzatan %6 niasinamid ve göz çevresini aydınlatmaya yardımcı olan Dekstran Sülfat içeren Hyaluron Activ B3 Üçlü Düzeltici Göz Çevresi Bakım Kremini geliştirdi. İpeksi krem formu ile göz çevresini tazeleyen Hyaluron Activ B3 Üçlü Düzeltici Göz Çevresi Bakım Kremi azalan kırışıklıklar, daha sıkı, aydınlanmış ve yenilenmiş bir göz çevresine**** kavuşmanızı sağlıyor. %93 doğal bileşenler içeren Hyaluron Activ B3 Üçlü Düzeltici Göz Çevresi Bakım Kremi ile göz çevresindeki çizgilere çizgi çekin.