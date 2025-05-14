Yasemin Sakallıoğlu'ndan İnci Gibi 100 Gösteri

Türkiye’nin en başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir? gösterisini önceki akşam 100. defa sahneledi. Ünlü komedyen, 100. gösteriye özel olarak izleyicilerini 12 kiloluk inci kostümü, 40 dansçının eşlik ettiği şovu ve özel sahne dekoruyla karşıladı.

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle önceki akşam BKM organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. 100. gösterisinde sahne kostümünden şovlarına kadar özel bir ambiyans hazırlayan Yasemin Sakallıoğlu, yüzlerce inciden oluşturulan 12 kiloluk özel kostümüyle de büyük beğeni topladı.

Gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü komedyen, “100. gösterinin ağırlığına uygun bir şey yapmak istedik. Fakat biraz ağır oldu sanırım. 12 kiloyu taşımaktan neredeyse boyun fıtığı oldum” dedi. Kostümünün kaç inciden yapıldığı sorusuna ise “Bereketi kaçar diye saymadım” şeklindeki yanıtıyla herkesi güldürdü.



AMERİKA TURNESİNE HAZIRLANIYORUZ

Ankara, Edirne, Antalya gibi Türkiye’nin dört bir yanında gösterisini izleyicilerle buluşturmaya devam edeceğini söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, “Sonbahardaki Amerika turnesine de hazırlanıyoruz. Oraya böyle incilerle gitmeyeceğim tabii, daha hafif gideceğim” dedi.



Birbirinden komik hikayeleriyle 100. defa sahnelenen gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşandı. Yerli ve yabancı 40 profesyonel dansçının eşlik ettiği şovda Yasemin Sakallıoğlu’nun, dans sırasında börek yediği anlar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.