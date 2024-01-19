Yasemin Özilhan tatil rotasını sıcak iklime çevirdi

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, tatile çıktı. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekrana ara veren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



Emine ve Ela adında iki kızı olan Özilhan, son olarak sömestr tatiline çıktı.



Cemiyet hayatının önde gelen isimlerine olan sosyetik güzelin, son tatilindeki fotoğraflar beğeni topladı. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan ile mutlu evliliğiyle örnek çift olarak gösterilen Yasemin Özilhan'ın lüks tatili dikkat çekti.

Daha önce Türkiye'deki kış dneminde kar tatilini tercih eden Yasemin Özilhan'ın bu defa sıcak iklim olan bir ülkeye rotayı çevirdi.

Kombinleriyle de sık sık konuşulan ve beğenilen Yasemin Özilhan'a takipçileri kalp emojileri gönderdi.