Yaşar Alptekin'den olay açıklamalar! Yapımcılar adam seçiyor!

Bir dönem podyumların aranan mankeni olan Yaşar Alptekin, sahne ışıkları ve oyunculuğu bırakıp islamiyete yönelmişti. Cübbe ve sarıkla gezerek dikkatleri üzerine çeken ve en son Sanatçı Ahu Tuğba’nın cenaze töreninde Meriç Erkan ile kucaklaşmasıyla gündeme gelen eski manken Alptekin, sanat camiasına verdi veriştirdi. Alptekin, “Oraya gelip güneş gözlüğü takıp üzgünmüş numarası yapıyorlar” dedi.

Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Alptekin, Aysu Mola’nın hazırlayıp sunduğu “Var Mısın Anlatmaya?” adlı YouTube programına konuk oldu. Eski manken, gündem olan Meriç Erkan’la sarılma anının perde arkasını anlattı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIP ÜZGÜNMÜŞ NUMARASI YAPTILAR

“Meriç Erkan ile kucaklaşmam olay oldu. Tamamiyle art niyeti olmayan iki insanın karşılaşmasının mutluluğunun sarhoşluğuydu o. Oradaki insanlar başka şeylerle ilgileniyor. Gülüp eğleniyorlar. Ben onlara bir şey demiyorum. Güneş gözlüğü takıp üzgünmüş numarası yapıyorlar ben onlara bir şey demiyorum. Abi ara beni neredesin diyenlere, cenaze namazını kılıpta, öğle namazını kılmayanlara bir şey demiyorum. Sen benim kucaklaşmama nasıl laf edersin ne hakkın var?” diyerek eleştirdi.

Yaşar Alptekin ile Meriç Erkan, Ahu Tuğba'nın cenazesinde kucaklaşmış, kızı Anjelik Calvin'den helallik istemişlerdi. Alptekin ve Erkan’ın tören sırasındaki davranışları sosyal medyada gündem olmuştu.



KIZILCIK ŞERBETİ’NDE BEN OYNAMALIYDIM! YAPIMCILAR ADAM SEÇİYOR!

Alptekin, dizilere dönmek istediğini söyleyerek yapımcılara sitem etti. “Mesela ben pazardan alışveriş yaparım, pazarcılar diyor ki, ‘ya Yaşar abi sen Diriliş’te niye yoksun? Kızıl Goncalar’da olurdun, Kızılcık Şerbeti’nde olurdun.’ Ben bunun farkında değildim tamamiyle unutmuştum o sektörü. Çok talepler var bari yapımcılara gideyim dedim Mehmet Bozdağ’a gittim. Araya aracılar soktum. Tamam abi biz sizi seviyoruz falan dediler ama sonra hiçbir ses gelmedi..” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BANA HEP CİNCİ HOCA ROLLERİ GELİYOR!

Alptekin, “Şimdi meşhurum dizi sektöründe yokum. Yeni bir filmde oynadım, korku filminde. Bana hep cinci hoca rolleri geliyor.. imam, cinci hoca.. “



İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM

Eski manken Alptekin, bir dönem intihar etmeyi düşündüğünü bile söyledi. “Ajansım vardı o zaman köprüden eve gidiyordum. Ve köprüden dedim ki atlayayım, deri montum var üzerimde böyle havalanacak.. Düşme anımı bile hayal ettim. Motor ağır olduğu için benden daha önce düşecek. Ben motordan sonra düşeceğim. Belki öleceğim belki yaşacağım. Belki bitkisel hayatta olacağım falan. Bariyerlere böyle yaklaşıp 1 metre falan kala böyle kırdım direksiyonu bariyerlere doğru gidiyorum. O anda kızım aklıma geldi. Kızımda o zaman 4-4,5 yaşındaydı. Ben ölürsem kızım nasıl babasız yaşayacak dedim. Kızım benim hayatımı kurtardı.”