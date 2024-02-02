'Yargı'nın kadrosuna yeni isimler dahil oluyor  

Ay Yapım’ın 3 sezondur beğeniyle izlenen dizisi ‘Yargı’ya yeni isimler dahil oluyor. Her bölüm izleyicileri hikayesiyle kendine hayran bırakan dizinin kadrosuna 81. bölüm itibariyle Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz dahil oluyor.

3 sezondur hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla beğenileri toplayan Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisinin kadrosuna bu hafta yeni isimler dahil oluyor. Her bölümüyle izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitleyen diziye Alican Yücesoy polis memuru ‘Fırat’ karakteriyle Naşit Özcan başsavcı ‘Ertuğrul’ karakteriyle, Ayşegül Cengiz başsavcının kalemi ‘Asiye’ karakteriyle ve Sermet Yeşil de Metin Amirin yerine gelen ‘Kubilay Amir’ karakteriyle dahil olacak. Bu karakterlerin dizinin hikayesine nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...