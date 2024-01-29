‘Yargı’nın heyecan dolu bölümü izleyicileri ekrana kilitledi

Hikayesiyle her bölüm çok ses getiren Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi dün gece yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecanın ve duygusal anların yüksek olduğu bölüm #Yargı #Çınar, #Ilgaz ve #Aylin etiketleriyle gece boyu sosyal medya listelerinde yer aldı.

Ceylin’in ağzından kaçan ‘Cengiz’in katil olmadığını biliyorum’ cümlesi Ilgaz’la arasının gerilmesine sebep oldu. Ilgaz ailenin yeniden ifadesinin alınmasını isterken Ceylin Yekta’ya Meltemle olan konuşmasını anlattı. Gül Aylin’i Osman’a karşı tavırlarıyla ilgili uyarırken Aylin de ona Metin’in eşyasını almasının hesabını sordu. Parla emniyete gelip Ilgaz’la Çınar’la ilgili konuştu. Tuğçe Çınar’la konuşmak için terasa gitti ama Çınar’ı orada bulamadı. Çınar çorbacıda tanıştığı Kürşat’la biraz sohbet etmesinin ardından onun davet ettiği derneğe gitti. Başta çekimser davranan Çınar, gittiği yerin ihtiyacı olanlara yardım edilen bir dernek olduğunu öğrendi. Merdan ile sohbet eden Osman iş bulmak konusunda dert yanarken Merdan ona taksi şoförlüğü işi ayarladı. Osman kendine yakıştıramasa da kabul etmek zorunda kaldı. Çınar dernekte yardım isteyen bir kadına oradaki kişilerle birlikte yardım edince kendini çok iyi hissetti. Ceylin annesinden akşam Mercan’a bakmasını isterken Aylin Ceylin’in ardından yine annesine sitem etti. Ilgaz Çınar’ın odasında babasına yazdığı mektubu buldu. Ceylin’le beraber mektubu okuyan Ilgaz çok üzülürken Ceylin onu teselli etmeye çalıştı. Merdan Osman’ın taksisine binerek bir kadını görmeye gitti. Kadından Kadir’in sakladığı paraların yerini öğrenmeye çalışan Merdan ondan istediği cevabı alamayınca soluğu Kadir’in yanında, hapishanede aldı. Kadir’i karısı ve çocuğuyla tehdit eden Merdan, ondan kasanın yerini öğrenmek istedi. Bölümün sonunda Meltemlerin evine gelen Ilgaz katilin Meltem’in kardeşi Atilla olduğunu anladı ve Ceylin’e ‘Kimin yaptığını biliyorum ama senin sakladığın kişi değil’ dedi.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...