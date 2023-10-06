Yaratılan’ın gizem ve heyecan dolu dünyasıyla tanışmaya hazır mısınız?

“Bizimki gibi mesleklerde bazen ‘olmazsa olmaz’ dediğimiz, gerçekleştiremediğimizde gözümüzün arkada kalacağı bir ‘mütemmim’ cüz vardır. İşte Yaratılan benim için bu mütemmim cüz idi. Şimdi… Bir süre telefonların ışığını kapadığımız ve el fenerleri ile aydınlattığımız bir yola çıkmaya hazır mısınız?

Evrenin sırlarını çözmeye çalışan genç ve hırslı tıp öğrencisi Ziya ile sıradışı bir hekim olan İhsan’ın birlikte çıktıkları zorlu yolculuğu epik bir dille ekrana taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Yaratılan, 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te.

YARATILAN HAKKINDA:

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.



Yazar ve Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül, Şennur Nogaylar ve Burcu Söyler

Yapımcı: Saner Ayar, Ayşe Durmaz, Cengiz Çağatay

Yapım Şirketi: O3 Medya