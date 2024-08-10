Yaptığı estetikle gündemden düşmeyen Serap Paköz'den ünlü isimlere gönderme!

Serap Paköz, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Sunucu, "Önümüzdeki dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Henüz belli değil. Görüşmelerimiz var. Net bir şey yok" yanıtını verdi.



Son olarak Fransız askısı yaptırdığı için gündemden düşmeyen Paköz, "Benden daha çok yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadığım' diyen çok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum. Halkımız da buna inanıyor.

Bir kere bir şey yaptırdım halen o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yaptırdıkları biliyorum sonra röportajlarında, 'bir şeyim yok' diyorlar. Aslında buna karşıyım ben.

İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar. Ben kendimi böyle hissediyorum, kimin ne dediği umrumda değil. Ev hanımları bile estetikçiler de kuyruk bekliyor. Tabii ki yaptıracağım. Bir takım teknolojilerden faydalanacağım" şeklinde konuştu.