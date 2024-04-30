Yanlış epilasyon uygulamalarına dikkat

Genital bölge kararmalarının bir sağlık sorunu olmadığını ancak estetik olarak kadınlarını rahatsız ettiği ifade eden Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, başlıca nedenlerini sıralayarak, “Kadınlarda en başta hormonal değişiklikler, lazer epilasyon, sıcak ağda, sıcak uygulamalar, kilo alma, kilo verme, fazla güneşlenme, sürtünmeye bağlı değişiklikler, yaşın ilerlemesine bağlı değişiklikler şeklinde sıralayabiliriz. Genital kararmalar ayrıca bu bölgenin daha ıslak ve daha nemli olmasından da kaynaklanabildiği gibi genital bölgenin havasız olması durumunda da meydana gelebilmektedir. Doğum ve gebelikte vücutta pek çok değişiklik meydana gelebilir. Bunlardan en büyüğü de östrojen hormonunun yükselmesidir. Vücut gebelik sürecine ve doğuma uyum sağlayabilmek için bazı hormonları daha fazla salgılayabilir. Bu da genital bölgede kararma ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca gebelikten korunmak için kullanılan ilaçlar hormonların seviyelerinde değişimler yaptığı için bir miktar da östrojen içerdikleri için kararmaya sebep olabiliyorlar.” dedi.

Fazla güneşlenmek genital kararma nedeni

Güneşte fazla kalmanın da genital kararmaya neden olabileceğini ifade eden Dr. Âzer Aras Uluğ, “Uzun süre güneşte kalınması genital bölgesindeki kararmalarının temelindeki sorunlardan biri. Renk pigmentlerindeki değişiklikler, özellikle kararmanın ana sebebidir. Her ne kadar genital bölge kapalı olarak insanlar güneşleniyor olsalar da diğer bölgelerin güneş ışınlarına maruz kalması genital bölgeyi de etkilemektedir. Dolayısı ile genital bölgeyi korusanız dahi, fazla güneşte kalınması bölgede kararmaya neden olur.” şeklinde konuştu.

Genital bölgede kararma nedeni olan etkenleri ayrıntıları ile sıralayan Op. Dr. Âzer Aras Uluğ sözlerine şöyle devam etti.

Yanlış iç çamaşırı seçimi genital bölgede kararma nedeni

Kadınların yanlış iç çamaşırı tercihleri kararmayı arttırabiliyor. Vajina biraz nemli bir organ, dolayısı ile bu bölgenin havasız kalması, havasız kalmasına sebep olacak naylon bazlı iç çamaşırlarının kullanılması kararmayı tetiklemektedir. Ayrıca sürtünme yapan çamaşırlar bölgenin daha çok terlemesine neden olduğu için kararma da kaçınılmaz olabiliyor.

Yaşla birlikte gelen kararma

Genital kararmaya neden olan bir diğer neden de yaşlanma faktörüdür.. Yaş ilerledikçe cilt yapısında bazı değişiklikler oluşmaya başlıyor. Hormonal değişimlerle birlikte bu cilt değişiklikleri kararmayı tetikliyor. Bundan dolayı da yaşlanmayla beraber nasıl ki elimizde, kolumuzda yüzümüzde lekeler oluşuyorsa genital bölgede de böyle kararmalar yapabiliyor.

Yanlış epilasyon uygulamaları genital kararmaların önemli bir nedeni

Kadınların kullandığı epilasyon yöntemleri; sıcak ağda, lazer epilasyon, jiletle tıraş gibi yöntemler cilt hasarı yaptığı için kararma yaratabiliyor. Ayrıca sık tekrarlayan mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar da kararma yapabiliyor.

Genital kararma kadınların cinsel özgüvenini etkiliyor

Genital kararmaların estetik olarak kadınların rahatsız ettiğini hatta öyle ki cinsel hayatta özgüven sonrularına dahi neden olabileceğini ifade eden Dr. Âzer Aras Uluğ, “Genital bölgede meydana gelen kararmalar, kadının özgüvenini etkileyip cinsellikten uzaklaşmasına neden olabiliyor. Aslında bu durum sağlıkla ilgili bir problem değil, ama estetik olarak kadınları rahatsız edebiliyor. Bundan dolayı kadınlar bu sorundan bir an önce kurtulmak, daha açık renkli bir genital bölge görüntüsüne sahip olmak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.



5-10 dakikalık işlemlere çözüm sunuluyor

Günümüzde kullanılan genital renk açma işlemlerinin ayrıntılarını paylaşan Dr. Âzer Aras Uluğ, “Genital kararmanın üç tip çözüm yöntemi var. Birincisi kimyasal soyucular, ikincisi renk açma mezoterapi ürünleri ve PRP, diğeri de lazerle renk açma uygulamaları. Bunların içerisinde en etkin ve en kısa sürede başarılı sonuç alabileceğimiz yöntem karbondioksit lazer yöntemidir. Dış dudaklar ve kasıklara uygulanan karbondioksit lazer uygulamaları ile tek seansta 1-2 ton açılma gerçekleşebilmektedir. Bu yöntem kalıcı bir yöntemdir ve tekrar kararma yaşamazsınız. Burada bir ek parantez açıyorum. Kişinin bir sistemik hastalığa bağlı kararma sorununun olmaması gerekir. Yöntem kolay, ağrısız, acısız olarak gerçekleşir. Yaklaşık 5-10 dakika sürer ve klinik ortamında uygulanabilmektedir. İşlem sonrası herhangi bir istirahat veya ilaç kullanımı gerektirmeyen uygulama sonrası kişi günlük yaşantısına hemen dönebilmektedir. İşlem sonrası cinse ilişki, havuza ve denize girmek 3 gün yasaklamaktadır. Seans sonrası kişi bir ay sonra tekrar değerlendirilir. Eğer renk açmaya devam etmek isterse, hastaya ikinci ve üçüncü seanslar da uygulanabilir.” dedi.